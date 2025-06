Pai de brasileira morta em vulcão na Indonésia: "Se foi fazendo o que mais gostava"

Manoel Marins Filho, pai de Juliana Marins, 26 anos, fez duas publicações no Instagram em homenagem à filha que morreu na terça-feira (24/6) após ficar quatro dias presa na encosta de um vulcão na Indonésia. Manoel compartilhou uma foto da jovem com a letra da música Pedaço de mim, de Chico Buarque. "Oh, pedaço de mim. Oh, metade arrancada de mim. Leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu", diz um trecho.

Em outra postagem, Manoel destacou que a filha "se foi fazendo o que mais gostava" e "isso conforta um pouco o coração" da família. "No início deste ano nos disse que faria esse mochilão agora enquanto era jovem, e nós te apoiamos. Quando lhe perguntei se queria que lhe déssemos algum dinheiro para ajudar na viagem, você nos disse: 'jamais'. E assim você viajou com seus próprios recursos que ganhou como fruto do seu trabalho. E como você estava feliz realizando esse sonho. E como nós ficamos felizes com a sua felicidade", citou o pai de Juliana.

Manoel também disse que a filha tinha uma "imensa vontade de viver intensamente". Voa, Juju, voa. Voa para os braços do Pai Eterno que lhe aguarda para te guardar para sempre nos seus braços de amor infinito. E aqui ficaremos, na certeza de nos reencontrarmos um dia e fazer aquele voo de parapente que estávamos programando para o seu aniversário. Lá no céu, o bom Deus há de nos proporcionar isso", finalizou.

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana era publicitária e estava viajando pela Ásia desde fevereiro. O monte Rinjani, onde Juliana fazia a trilha, tem 3.726 metros de altura e é o segundo maior vulcão da Indonésia.

Nas redes sociais, Juliana compartilhava a rotina de viagens pelo mundo. Em penúltima publicação, em 29 de maio, a jovem relatou que fazer uma "viagem longa sozinha significa que o sentir vai sempre ser mais intenso e imprevisível". "Nunca me senti tão viva", escreveu.

