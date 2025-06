Assaltante se revolta por vítima não ter iPhone e atira na mão dela

Uma mulher foi baleada durante uma tentativa de assalto por não ter o modelo de celular exigido pelo bandido. O caso ocorreu na noite da última terça-feira (24/6), em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo conhecidos da vítima ouvidos pelo portal g1, Melissa Gouveia, de 45 anos, estava dentro do carro, quando um homem se aproximou, de moto, e anunciou o assalto. No momento do episódio, o carro estava parado.

O bandido exigiu que a mulher o entregasse um modelo recente de iPhone, e Melissa respondeu que não tinha o celular. Após isso, o assaltante disparou contra ela. O crime ocorreu por volta das 20h40 da noite.

"O bandido jogou as coisas dela (Melissa) no carro e deu um tiro nela. Ela foi amparar e foi nas mãos, perfurou as duas mãos. Meu marido correu, um desespero danado, cheio de sangue, levou pro hospital, e ela está bem agora", relatou Patrícia Fragasso e o marido, vizinhos da mulher baleada, ao G1.

Inicialmente, Melissa foi encaminhada ao Hospital Estadual Carlos Chagas. Em seguida, foi transferida ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Em contato com o Correio, o local informou que "o estado de saúde de Melissa é estável". Lá, passou por cirurgia. Ela segue internada.

O Correio também tentou contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, mas não recebeu respostas até o fechamento desta matéria. Apesar disso, a reportagem segue aberta para contato.