Prefeitura de Niterói decreta luto oficial pela morte de Juliana Marins

A Prefeitura Municipal de Niterói, no Rio de Janeiro, decretou, a partir desta quarta-feira (25/6), luto oficial de três dias devido à morte da jovem Juliana Marins , encontrada sem vida na última terça (24/6), após cair em precipício de parque na Indonésia, onde realizava trilha. A decisão foi publicada no Diário Oficial da cidade fluminense em que a publicitária de 26 anos nasceu.

“Após o feriado municipal do Padroeiro São João Batista ontem, retomamos as atividades de nossa cidade hoje em luto”, escreveu o prefeito Rodrigo Neves nas redes sociais. Ele descreve Juliana como “a jovem niteroiense que amava a vida e queria descobrir o mundo”.

“Desde as primeiras horas eu acompanhei esse caso, procurei o contato da família, fizemos contato com a embaixada em Jacarta (capital indonésia) pedindo e cobrando uma ação rápida das autoridades locais, que infelizmente não aconteceu”, relata o prefeito. “Diferente do Brasil, que tem um corpo de bombeiros profissionalizado, bem treinado para lidar com situações como essa, a gente viu que lá (na Indonésia) a estrutura é voluntária, precária e foi completamente insuficiente para fazer o resgate no momento adequado.”

Leia também: Brasileiros invadem perfis do governo da Indonésia com críticas ao resgate de Juliana Marins

Veja pronunciamento do prefeito Rodrigo Neves: