Namorada de adolescente suspeito de matar a família é apreendida

A namorada do adolescente suspeito por matar os pais e o irmão, de apenas três anos, em Itaperuna, município no norte do Rio de Janeiro, foi apreendida na última segunda-feira (30/6) no município de Água Boa, Mato Grosso, onde mora, segundo confirma a Polícia Civil do estado ao Correio.

A apreensão foi realizada mais de uma semana depois da realização do crime, a pedido da Polícia Civil do Rio de Janeiro às autoridades do Mato Grosso. A garota, de 15 anos, teria participado de todo o processo do crime e instigado o companheiro a concretizá-lo.

Leia também: Laudo aponta que adolescente de 14 anos matou família com tiros na cabeça



Em contato com o Correio, a Assessoria de Comunicação da Polícia Civil do Rio de Janeiro também confirmou a apreensão. "A adolescente foi apreendida com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso (MT), após ficar constatado sua participação ativa, de forma virtual, em todos os atos infracionais. Ela vai responder por fatos análogos aos crimes de triplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver", detalhou.

Segundo hipótese da polícia, o garoto e a garota teriam debatido entre si formas para realizar os assassinatos, assim como alternativas para descartar, em seguida, os três corpos. Durante coletiva de imprensa realizada nesta terça (1º/7), o delegado da 143ª DP Carlos Guimarães afirmou que, através do Instagram, os namorados até debateram a possibilidade de jogar os corpos para que porcos os comessem.

No último dia 25 de junho, o garoto acabou apreendido por confessar ter cometido o crime. A ação foi motivada pela não autorização dos pais para a concretização de um encontro entre os namorados. Também não houve permissão para que a garota fosse à casa da família. A situação fez com que o filho se sentisse contrariado.

A polícia do Mato Grosso ainda confirmou a realização da escuta especial da menina, assim como a apreensão do notebook dela. De acordo com o delegado Matheus Soares Augusto, titular da Delegacia de Água Boa, a menor foi apreendida depois de uma análise da conversa entre os menores de idade.

"Durante a apuração, o que se constatou é que a motivação era só uma: o desejo do adolescente de vir e ficar junto com ela. Essa foi a razão pela qual ele matou toda a família, pois, dias antes, a mãe tinha negado que ele viesse do Rio de Janeiro para Mato Grosso”, afirmou o delegado.

Por meio de nota, as autoridades mato-grossenses ainda afirmam que o autor do crime tinha "total desprezo pelos pais", principalmente pelo pai. Já expressava, anteriormente, a vontade de matá-los. Enquanto a violação acontecia, tudo era relatado em tempo real à namorada.

"A menor participou ativamente incentivando o adolescente a cometer os crimes. Após matar o pai, ele enviou um áudio para ela: 'matei meu pai' e ela respondeu: 'atira nela agora', se referindo à mãe dele", contou o delegado Matheus Soares. A namorada, adicionalmente, disse estar orgulhosa do jovem, por ter matado os pais "só para ficar com ela". "Nunca pensei que alguém faria isso por mim", teria dito.

Ainda existia, segundo as autoridades, a intenção de ambos de matar a mãe da moça, caso fosse possível o encontro entre os três. A própria, quando comunicada da possível participação da filha, mostrou não acreditar no acontecimentos relatados.

Relembre o caso

Depois de matar os pais no último dia 21 de junho, o garoto escondeu os corpos do pai, de 45 anos, da mãe, de 37, e do irmão, de três, em uma cisterna na casa da família.

A polícia informou que o menino utilizou uma arma de fogo para matar os parentes. Ele teria esperado que todos dormissem para concretizar o plano. A arma pertencia ao próprio pai. O genitor era um CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Colecionador), e dava, ele mesmo, aulas ao filho sobre como manusear e utilizar o aparato.

O adolescente chegou a dizer para outros familiares, como um tio e a avó, que os pais levaram o irmão caçula a um hospital. No entanto, depois de buscas realizadas em diferentes locais, nenhum deles foi encontrado. Na última terça-feira (24/6), no entanto, a polícia achou os corpos ao sentir um forte odor.

O garoto pretendia sacar R$ 33 mil da conta do pai no FGTS, com a intenção de ir ao Mato Grosso para se encontrar com a namorada. Ele ainda tinha a intenção de falsificar uma autorização dos pais para viajar. Além de responder pelos crimes, o jovem ficará internado no Degase (Departamento Geral de Ações Sócio Educativas) do Rio de Janeiro.