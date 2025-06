Adolescente dopa e mata pais e irmão após ser impedido de sair para encontro

Um adolescente de 14 anos foi apreendido, nesta quarta-feira (25/6), por dopar e matar os pais e o irmão de três anos. Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu no último sábado (21/6), em Comendador Venâncio (RJ), quando o adolescente foi contrariado sobre ir a um encontro em outro estado. Ele pegou a arma do pai e atirou contra as vítimas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o jovem jogou os corpos dentro da cisterna da casa para ocultar os cadáveres.

Na tarde da última terça-feira (24/6), o adolescente foi até à delegacia, acompanhado da avó, para registrar o desaparecimento dos familiares. Na manhã desta quarta, a perícia foi realizada na casa e os agentes identificaram manchas de sangue no colchão e nas vestes do casal, além de pontos queimados.

Ao visitar a residência da família, os policiais sentiram um forte odor e encontraram os corpos na cisterna da casa. O menor foi conduzido à delegacia, onde confessou o crime. Ele responderá por fato análogo aos crimes de triplo homicídio e ocultação de cadáver.

Leia mais: Policiais e ex-piloto são presos por corrupção e vazamento de informações

A investigação, sob responsabilidade da 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna, no Rio de Janeiro, segue diversas linhas de apuração. Entre elas, considera-se a hipótese de que o adolescente possa apresentar distúrbios psicológicos ou ter sido influenciado por conteúdos acessados na internet. O celular do jovem foi apreendido e será periciado, com foco na análise de mensagens, buscas e interações que possam ter incentivado ou orientado a prática do crime.