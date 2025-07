Cheia no Amazonas afeta meio milhão de pessoas e põe 40 muncípios em emergência

40 municípios estão em emergência no estado do Amazonas e mais de 500 mil pessoas foram atingidas pela subida dos rios - (crédito: Reprodução Rede Amazônica Amazonas / Tv Globo )

Mais de 500 mil pessoas foram afetadas pela cheia dos rios no estado do Amazonas. Dos 62 municípios do estado, 40 estão em estado de emergência, 18 estão em alerta e apenas 4 estão em condições hídricas de normalidade. Conforme o boletim 'Operação Cheia 2025' divulgado pelo governo neste sábado (5/7), 534.829 pessoas foram atingidas pela subida dos rios.

A cheia dos rios no estado do amazonas ocorre anualmente, mas em 2025 alguns fatos chamam atenção e preocupam as autoridades. Conforme o Serviço Geológico do Brasil, quatro rios da bacia amazônica estão em cota de inundação severa. Todos passam ou estão nos arredores da capital do estado.

Conforme o g1 do Amazonas, em julho o rio Negro começa registrar queda no nível, no entanto, o Serviço Geológico do Brasil (SGB) aponta subidas diárias na ordem de 1 cm em média em Manaus. " As estações monitoradas desta calha apresentam níveis considerados altos para o período", detalha o mais recente boletim publicado.











Em quatro municípios as aulas foram suspensas e mais de 400 alunos estão estudando em casa. Em resposta à situação hídrica de emergência, o estado do Amazonas acionou a operação Cheia 2025 para atender as famílias que foram atingidas pela subida dos rios. Boletim do governo do Amazonas aponta que mais de meio milhão de pessoas foram atingidas pela cheia dos rios no estado (foto: Divulgação governo do Amazonas)

Conforme o Governo do Estado, a operação já enviou 580 toneladas em cestas básicas, 2.450 caixas d’água de 500 litros, 57 mil copos de água potável, além de 10 kits purificadores. Também foram enviados kits de saúde e cilindros de oxigênio.