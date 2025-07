Avião chega à Guarulhos em 'mayday' após não conseguir pousar na Argentina

Caminhões de bombeiros acompanharam o Boeing 747 depois do pouso de emergência em Guarulhos, em São Paulo - (crédito: Reprodução/Golf Oscar Romeo / YouTube)

Um avião Boeing 747 da empresa alemã Lufthansa realizou um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no início da tarde desta terça-feira (8/7). A situação ocorreu após duas tentativas frustradas de aterrisagem em Buenos Aires, na Argentina. A cidade enfrentou condições meteorológicas adversas, com neblina intensa.

Segundo noticiou primeiramente a Folha de São Paulo, o Jumbo Jet, modelo 74781, de matrícula D-ABYM, teve origem em Frankfurt. O voo de número LH-510 tinha como destino final o Aeroporto de Ezeiza, na Argentina.

No entanto, precisou ficar por quase 20 minutos em trajetória de espera em voo, quando chegava ao destino, por volta das 6h20. Em seguida, precisou ter o local de chegada alterado para Assunção, no Paraguai. Lá, pousou depois de mais 1h20.

Depois de ter passado uma hora em solo paraguaio, a delegação partiu em busca da segunda tentativa de chegada à Argentina. No entanto, foi colocado, mais uma vez, em trajetória de espera. Vinte minutos depois, acabou desviado para Guarulhos.

Foram duas horas de trajeto até a chegada ao principal aeroporto de São Paulo. Ao se aproximarem, os pilotos declararam 'mayday', e pediram por prioridade para pousar. A declaração de emergência gerou o acionamento dos bombeiros em Guarulhos, protocolo padrão de segurança.

O momento pôde ser visto em dois canais distintos no YouTube. Ao retroceder a live em vídeo até 13h, os canais 'SBGR Live' e 'Aviação Guarulhos JPD' mostram o ocorrido. Através de outro canal, o 'Golf Oscar Romeo', é possível ouvir um diálogo entre o controlador de tráfego aéreo da torre de Guarulhos e os pilotos do Boeing 747.

O motivo apresentado como motivador para a declaração de emergência foi a chegada ao limite regulamentar de jornada da tripulação e o nível baixo de combustível.

Em decorrência da complicada situação meteorológica na Argentina, diversos voos nacionais e internacionais precisaram ter os destinos finais alterados.

O Correio tentou contato com os canais de comunicação do Aeroporto de Guarulhos, mas não obteve resposta em tempo de inclusão nesta matéria. Da mesma forma, não encontrou uma maneira para entrar em contato com a companhia aérea Lufthansa. A reportagem, apesar disso, segue aberta para contato.