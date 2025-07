Morte de criança de 11 anos em cânion do RS será investigada

Menina caiu enquanto visitava o mirante do cânion Fortaleza, em Cambará do Sul - (crédito: Reprodução/CBMRS)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul vai investigar o acidente que matou uma menina de 11 anos, identificada como Bianca Zanella. Ela caiu enquanto visitava o mirante do cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, e foi encontrada morta a 70 metros do local da queda, na noite quinta-feira (10/7). A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, prestou solidaridade aos familiares da criança.

"Ao pai, à mãe e seus dois irmãos, com quem ela visitava o Parque, meus sentimentos e o mais profundo pesar pela perda tão precoce. Que Deus possa consolar e dar sustentação à família neste momento de dor e irreversível perda", disse a ministra.

O cânion onde Bianca caiu fica no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul, e é uma Unidade de Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O órgão ambiental disse que está à disposição das autoridades competentes para cooperar com a investigação sobre o caso.

"O resgate foi iniciado rapidamente após a equipe da Concessionária Urbia Cânions Verdes ser informada do ocorrido. Funcionários da concessionária, do ICMBio, do Corpo de Bombeiros e de grupos de montanhistas parceiros foram acionados para apoiar a operação. Infelizmente, apesar dos esforços de busca, a criança foi encontrada sem vida", destacou o ICMBio.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se solidarizou com a família da menina de 11 anos e exaltou o trabalho das forças de segurança do estado. "Meu abraço e meu carinho à família. E minha gratidão aos nossos profissionais da segurança pública, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Brigada Militar, que se entregaram com muito compromisso nessa missão de resgate", disse o governador. A operação de resgate contou com drones com câmeras términas e descida de rapel.

Parque onde Bianca morreu será fechado

A concessionária Urbia Cânions Verdes, responsável pelos serviços de apoio à visitação nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, lamentou a tragédia ocorrida no Cânion Fortaleza e se solidarizou com a família da criança. A empresa também citou que, em sinal de luto e respeito, manterá fechado o Cânion Fortaleza no Parque Nacional da Serra Geral nesta sexta-feira (11/7).



"A empresa concentrou todos seus esforços no apoio às autoridades durante o resgate, que se iniciou imediatamente após a equipe da concessionária ter sido informada do acidente. A companhia segue cooperando com as investigações sobre o caso", frisou.



Hoje quinta-feira dia 10 de Julho por volta das 13:30hs o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento de uma ocorrência no Cânion Fortaleza em Cambara do Sul, onde uma menina teria caído da borda do cânion em direção ao precipício. Equipes dos Pelotões de Canela e Gramado deslocaram ao local e prontamente outra equipe do Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre juntamente com o apoio do Batalhão de Aviação da Brigada Militar deslocaram para apoio.

Por volta das 17:30hs com auxílio de um Drone do Corpo de Bombeiros, a vítima foi localizada a cerca de 70 metros de altura do ponto da queda, de imediato as equipes iniciaram a montagem dos equipamentos para acessar por cordas o cânion, haja visto que devido as condições climáticas, as aeronaves não conseguiam operar com segurança no local.

As equipes seguiram os trabalhos no local noite a dentro e próximo das 23h chegaram até a vítima que infelizmente já estava sem vida. Agora as equipes efetuam a ascensão do cânion, para finalização dos trabalhos de resgate no local, dando início em seguida os tramites da Policia Civil e Instituto Geral de Perícias.



O Corpo de Bombeiros Militar lamenta com profundo pesar o ocorrido e presta sua solidariedade aos familiares.



