Porsche de bicheiro é alvo de atentado a tiros na Barra da Tijuca

O carro em que estava o bicheiro Vinicius Drumond foi alvo de tiros, na manhã desta sexta-feira (11/7), em avenida da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em nota, a Polícia Civil do estado informa ao Correio que não houve morte na ação criminosa e que o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O automóvel de luxo passava pela Avenida das Américas, no bairro da zona oeste carioca, por volta das 11h quando foi atingido por disparos que assustaram transeuntes. A corporação militar esclarece que “a perícia foi feita no local” e que “o alvo do ataque foi identificado e será ouvido”.

Em nota enviada ao Correio, o Hospital Barra D'or informou que Drumond deu entrada na emergência da instituição pela manhã "apresentando escoriações leves por estilhaços de vidro". Após ser atendido, ele recebeu alta.

O veículo alvejado, um Porsche blindado, será levado para a sede da DHC, onde "agentes realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime", segundo a PCERJ. Vídeo que circula nas redes sociais mostra momento em que o carro segue com marca de tiros pela avenida, cuja pista central foi temporariamente interditada, em que ocorreu o atentado.

Quem é Vinicius Drumond

Filho do bicheiro Luizinho Drumond, Vinicius é vice-presidente da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. De acordo com informações da Polícia Civil replicadas pela CNN, ele é líder e financiador de quadrilha especializada em furto de petróleo e derivados de dutos.

Além disso, está envolvido em atividades ilícitas como jogo do bicho, agiotagem, lavagem de dinheiro e corrupção; e é investigado como envolvido no homicídio do advogado Rodrigo Crespo em frente à sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio, em fevereiro de 2024.

Leia nota da PCERJ:

“O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), embora não tenha havido vítima fatal (sic) na ação criminosa. A perícia foi feita no local e o veículo será levado para a sede da DHC. O alvo do ataque foi identificado e será ouvido. Agentes realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.”

Leia nota do Hospital Barra D’Or: