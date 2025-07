Governo do Paraná envia aeronaves após morte de criança em cânion

Perícia foi realizada para esclarecer sobre as regras de segurança no local - (crédito: Reprodução: Divulgação/PCPR)

O Governo do Paraná vai enviar duas aeronaves ao Rio Grande do Sul para prestar apoio à família da menina Bianca Bernardon Zanella, de 11 anos, que morreu após cair do mirante do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha.

Uma das aeronaves será responsável por trazer o corpo da criança de volta a Curitiba. A outra transportará os familiares da vítima, também moradores da capital paranaense. A informação foi publicada pelo portal g1.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O acidente ocorreu na quinta-feira (10/7), no Parque Nacional da Serra Geral, uma Unidade de Conservação gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo da criança foi encontrado a cerca de 70m do local da queda, após 10 horas de buscas. A informação foi confirmada pelo comandante-geral da corporação, coronel Antônio Hiller Lino.

De acordo com o governo estadual, além do transporte aéreo, dois bombeiros vão trazer o carro da família pela estrada. "Vamos dar todo o apoio necessário nesse momento tão difícil que assolou essa família paranaense", disse o comandante ao g1.

Leia também: Morte de criança de 11 anos em cânion do RS será investigada

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. A delegada Fernanda Aranha, titular da Delegacia de Cambará do Sul, informou ao Correio, que as primeiras diligências foram realizadas ainda na quinta-feira, incluindo atendimento aos familiares, identificação dos responsáveis pelo parque e coleta de depoimentos.

Segundo relatos obtidos pelos investigadores, a família — composta por cinco pessoas — estava finalizando a visita ao mirante quando a tragédia aconteceu. A mãe seguia na frente com os dois filhos mais novos, de 9 e 5 anos, enquanto o pai ficou para trás com Bianca. A menina teria corrido em direção ao desfiladeiro, e o pai tentou alcançá-la, mas não conseguiu impedir a queda.

Leia também: Morre criança que caiu em cânion no Rio Grande do Sul

A perícia técnica foi acionada e deve analisar as condições de segurança do local, que é um dos pontos turísticos mais visitados da região. O parque continuará sendo investigado para verificar se as normas de proteção e sinalização estavam adequadas.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a aeronave que buscaria os familiares da menina já saiu do Rio Grande do Sul com destino ao Paraná. "A outra aeronave que vai buscar o corpo deve decolar no fim da tarde de Curitiba porque a previsão de liberação é às 21 horas."