Governo impulsiona trilhas turísticas sustentáveis em unidades de conservação

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), junto ao Ministério do Turismo, tem alavancado o desenvolvimento da agenda para valorizar o turismo sustentável nas unidades de conservação. A iniciativa tem, a longo prazo, o objetivo de integrar as UCs com trilhas dentro de corredores vegetados.

A política avança em 3 pilares: conservação do meio ambiente, lazer em contato com a natureza e movimentar a economia, mostrando o potencial multifuncional das trilhas. A articulação é feita pela Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade (RedeTrilhas), política pública coordenada pelas pastas e em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o apoio de voluntários da sociedade civil.

Trilha Transcarioca, maior trilha urbana do Brasil, é um exemplo da união do poder público e da sociedade civil. Com mais de 180 km atravessando áreas protegidas do Rio de Janeiro, a trilha começou como um projeto voluntário em 2013 e foi institucionalizada em 2018, com a criação da Associação Trilha Transcarioca. Hoje, é referência em governança colaborativa.

Em junho, o Rio foi eleito, na plataforma SportsShoes, a melhor cidade do mundo para a realização de trilhas. A capital fluminense lidera a lista dos 180 destinos urbanos avaliados, com 344 trilhas registradas.

“Esse reconhecimento internacional evidencia os resultados concretos do trabalho articulado entre o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, os voluntários e autoridades locais — como a Prefeitura e o Estado do Rio de Janeiro — na consolidação da Rede Brasileira de Trilhas. Estamos construindo uma marca nacional sólida, Trilhas do Brasil, e colocando o país no mapa mundial do uso das trilhas como ferramenta de conservação da biodiversidade, lazer em contato com a natureza e geração de emprego e renda”, avalia o diretor do Departamento de Áreas Protegidas da Secretaria de Biodiversidade do MMA, Pedro da Cunha e Menezes.

Além do Rio, outra cidade brasileira foi destaque. São Paulo figura na 14ª colocação, com 141 trilhas mapeadas, sendo uma delas o primeiro trecho da Trilha Nacional Transmantiqueira.

Atualmente, cerca de 200 trilhas estão sendo implementadas no país, somando mais de 41 mil quilômetros em todas as regiões e biomas.

*Estagiário sob supervisão de Andreia Castro

