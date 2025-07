Mãe e filha mantidas em cárcere são resgatadas após bilhetes

Mãe e filha que estavam sendo mantidas em cácere privada em Pinhais, no Paraná, foram resgatadas após um vizinho encontrar bilhetes com pedido de socorro e acionar a Polícia Militar no sábado. Quando chegaram no local, os policiais encontraram as vítimas amarradas pelos pés em cadeiras. Elas informaram que estavam presas desde quinta-feira (10/7). O resgate foi realizado no sábado (13/7).

Os bilhetes com pedido de ajuda foram jogados pela sacada do apartamento onde as vítimas estavam. Uma das mensagens encontradas pelo vizinho dizia: "Por favor, nos ajude. Estamos em cárcere privado, eu e a minha mãe. Ajude-nos, pois não posso usar o celular. Avise a síndica. Que a polícia venha e entre pela sacada, sem alarde".







O suspeito estava em casa e pulou para um apartamento vizinho quando os policiais chegaram. Com o apoio de outro morador, que também é policial militar, as equipes entraram no imóvel e localizaram o indivíduo. Ele foi preso em flagrante. Durante a ação, uma mochila contendo cintas plásticas, fitas adesivas, ferramentas, o celular de uma das vítimas e R$ 2,7 mil em dinheiro foram apreendidos.