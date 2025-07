Conab alerta para tentativas de golpe envolvendo doação de alimentos

O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) divulgou um alerta para tentativas de golpe de supostos representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), envolvendo doação de alimentos em diversas regiões do país.



Segundo a Conab, há relatos de abordagens em que supostos representantes da Conab ou de parlamentares dão “falsas promessas de doações de cestas de alimentos, pescado e kits de irrigação”, desde que sejam feitos pagamentos adiantados para cobrir custos de caixas de isopor ou do transporte.

“A Conab esclarece que não realiza qualquer tipo de cobrança para a doação de alimentos ou insumos. Todas as ações sociais da Companhia são executadas por meio de programas oficiais do Governo Federal, com critérios técnicos previamente definidos e sem qualquer custo para as instituições beneficiadas”, informou o MDA.

Além disso, o governo reforçou que a Companhia Nacional de Abastecimento não solicita que sejam feitos depósitos, transferências bancárias “ou qualquer tipo de pagamento como condição para o recebimento de produtos dos programas operados” e que “tampouco delega essa função para terceiros”.

A Conab solicitou ainda que, caso abordagens suspeitas sejam identificadas, deve-se informar “imediatamente” pelos canais oficiais de atendimento da companhia. Ressaltou também a importância do registro de boletins de ocorrência “para que as tentativas de golpe sejam devidamente investigadas”.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

