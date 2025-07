Trem parte ônibus biarticulado ao meio e deixa feridos em Curitiba

Um trem e um ônibus biarticulado se chocaram e deixaram pelo menos 11 pessoas feridas por volta das 23h30 desta terça-feira (22/7), na Avenida Paraná, em Curitiba. Com o impacto da colisão, o ônibus do transporte coletivo foi partido ao meio.

De acordo com a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, não havia passageiros em pé na parte central do ônibus no momento da batida.

A Rumo, concessionária que administra a ferrovia, informou por meio de nota que o motorista do ônibus tentou atravessar a linha férrea mesmo com o trem se aproximando, desrespeitando a sinalização no local, conforme o G1.

Nove vítimas foram encaminhadas para hospitais de Curitiba e da Região Metropolitana com ferimentos leves a moderados.