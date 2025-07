Oruam se entrega à polícia após pedido de prisão: "Não sou bandido" 

"Vou me entregar para provar para vocês que eu não sou bandido", diz Oruam aos fãs em vídeo - (crédito: Reprodução/X)

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido pelo nome artístico Oruam, se entregou à Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), nesta terça-feira (22/7), após ter pedido de prisão preventiva acatado pela Justiça do estado. Na última segunda (21/7), ele havia usado as redes sociais para ofender e debochar de agentes de segurança em operação contra adolescente supostamente ligado ao Comando Vermelho.

Depois de publicar vídeo em que confronta delegado que cumpria mandado de busca e apreensão na casa dele, à procura do menor, o artista usou das plataformas para anunciar a decisão. “Aí, todos vocês que gostam de mim, vou me entregar”, afirma. “Não sou bandido, valeu? Desculpa aí todo mundo, que eu errei, que vocês acham que eu errei. Vou me entregar, tropa, para provar para vocês que eu não sou bandido.” Leia também: Rapper Oruam confronta policiais com xingamentos e pedradas e é indiciado

Ele esclarece que no dia anterior, quando publicou o registro e praticou os crimes que geraram o pedido de prisão preventiva dele, estava “muito nervoso com tudo o que aconteceu” e que está “meio tonteado” com a situação. “Vou dar a volta por cima e depois vou vencer através da minha música”, finaliza. “Vou voltar mais forte.”

Vídeo registrado pela CNN mostra o momento em que Oruam chega à delegacia onde se entregou, ao fim da tarde desta terça, acompanhado de advogados, da mãe e da namorada. O Correio aguarda confirmação da PCERJ em relação à prisão e aos próximos passos da investigação.

Entenda

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno foi indiciado pela Polícia Civil por seis crimes, entre eles desacato, resistência qualificada, ameaça e associação para o tráfico de drogas. Na segunda-feira, a PC identificou, na casa do artista, a presença de um adolescente apontado como segurança de um chefe do Comando Vermelho. Irritado com a situação, o rapper confrontou agentes que cumpriam operação policial na residência, com ataques verbais e físicos.