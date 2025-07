Peixe com 18 espinhos venenosos é capturado na Bahia para pesquisa

Um peixe invasor com 18 espinhos venenosos foi em Maraú, no sul da Bahia. Trata-se de um peixe-leão (Pterois volitans), uma espécie exótica e nativa da região indo-pacífico. O animal, capturado no sábado (19/7), será objeto de pesquisa, conforme informou a bióloga da Secretaria do Meio Ambiente de Maraú, Stella Furlan.

De acordo informações da Secretaria do Meio Ambiente de Maraú, o peixe é altamente venenoso. "O contato com humanos pode causar dor, náuseas e até convulsões", explicou a gestão municipal. A pasta recomenda, em caso de acidente, que lave o local com água quente e que busque atendimento médico.

Leia também: Pescadores do Lago Paranoá contam causos das incursões em busca de peixes



O animal, segundo a secretaria, representa "uma séria ameaça aos ecossistemas marinhos". Em vídeo publicado nas redes sociais da pasta, Stella explica que o peixe não "competidores" no litoral brasileiro. Segundo a secretaria, cada fêmea põe até 30 mil ovos a cada 26 dias. Além disso, o peixe se alimenta de até 20 peixes em 30 minutos, "inclusive presas grandes".

Por fim, a pasta orienta que caso encontre um peixe-leão, o capture, usando proteção, e não devolva ao mar.