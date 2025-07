Zeladora ignora ligações por 15 dias e quase perde prêmio de R$ 100 mil

A zeladora e promotora de vendas Izabel Azevedo passou 15 dias ignorando ligações e mensagens de um número desconhecido antes de descobrir que estava entre as ganhadoras do sorteio do Nota Paraná. Moradora de Curitiba, ela foi contemplada com um prêmio de R$ 100 mil, mas acreditava que as tentativas de contato eram golpe.

O sorteio foi realizado em 7 de julho. Desde então, a equipe do programa tentou avisar Izabel por telefone, mensagens e até pelas redes sociais, sem sucesso. Diante da falta de resposta, a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, decidiu ir até a casa da ganhadora, na terça-feira (22/7) para entregar a notícia pessoalmente.

“Tentamos ligar para ela já no dia do sorteio, mas sem sucesso. Então, mandamos mensagem e vimos que ela bloqueou nosso número na sequência. Até tentamos avisá-la pelas redes sociais, pelos perfis oficiais do programa e da secretaria, mas nem isso funcionou. Então, tivemos que vir bater na porta mesmo. Uma comunicação à moda antiga”, contou Marta ao portal g1.

Izabel suspeitou de fraude ao ver as ligações de números desconhecidos. “Eu vi que tinha um monte de ligações, mas não quis atender por achar que seria mais uma tentativa de golpe. Só que, dessa vez, eu deveria ter atendido”, disse.

Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), golpistas costumam usar o nome do Nota Paraná para tentar enganar consumidores. Por isso, o programa reforça que os participantes fiquem atentos a contatos suspeitos e, sempre que possível, verifiquem a veracidade da informação pelo aplicativo oficial.

“É natural que as pessoas fiquem desconfiadas quando recebem uma ligação ou mensagem dizendo que ganharam um prêmio. No caso do Nota Paraná, é muito fácil confirmar se é verdade. Basta acessar o aplicativo do programa e verificar se há algum aviso de bilhete premiado”, explicou Marta.

Ela destaca, ainda, que o Nota Paraná nunca solicita dados pessoais, nunca envia links e não exige pagamentos. “Nosso contato é sempre para confirmar dados que já temos e pedir que a pessoa abra o aplicativo. Só que, para isso, ela tem que atender a ligação”, brincou.

O que é o Nota Paraná?

O Nota Paraná é um programa para incentivar o consumidor a exigir o documento fiscal no momento de uma compra e, assim, poder receber parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido pelo estabelecimento.

A iniciativa é semelhante ao Nota Legal, que incentiva os cidadãos a pedirem o CPF na nota fiscal em suas compras, tanto para participar de sorteios de prêmios quanto para exercer a cidadania fiscal. Ao solicitar a emissão da nota fiscal com o CPF, o consumidor acumula pontos que podem ser convertidos em bilhetes para concorrer a prêmios em dinheiro.

Além disso, o programa busca promover a conscientização sobre a importância da emissão de documentos fiscais e o combate à sonegação.