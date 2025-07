Virginia Fonseca surge com corpo muito musculoso e intriga web

A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (28) ao mostrar como está seu corpo atualmente. Sempre dedicada aos treinos e à alimentação regrada, a empresária — que é Rainha de Bateria da Grande Rio — chamou atenção ao surgir com a musculatura mais evidente.

Depois de um período exibindo um corpo mais enxuto, mesmo após a recente gestação de José Leonardo e também das filhas Maria Alice e Maria Flor, a ex-mulher de Zé Felipe vem impressionando com o aumento visível dos músculos.

Usando um short curto, a loira exibiu as pernas bem torneadas e chamou a atenção pela definição. "As pernitchas tão vindo", escreveu ela ao compartilhar um clique no espelho, mostrando o avanço físico conquistado com foco para o Carnaval.

Após seguir uma dieta à base de ovos, Virginia passou a consumir mais calorias e apareceu com o corpo ainda mais forte. Nos últimos meses, seguidores notaram o desenvolvimento de sua musculatura após a fase mais enxuta do pós-parto.

Vale destacar que a influenciadora tem acompanhamento médico, segue uma dieta rica em proteínas e também realiza procedimentos estéticos no corpo e no rosto. Além disso, ela já passou por cirurgias plásticas, como lipoaspiração antes da primeira gestação, e, recentemente, operou os seios e o umbigo para tratar uma hérnia.