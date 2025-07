Morre Dona Jacira, mãe de Emicida e Fióti, aos 60 anos

Jacira Roque de Oliveira morreu, nesta segunda-feira (28/7), aos 60 anos. Mãe do rapper Emicida, do empresário Evandro Fióti, de Cátia e Catiane, Dona Jacira, como era conhecida, estava hospitalizada em São Paulo. Ela enfrentava lúpus, doença inflamatória crônica há 25 anos, mas a causa da morte ainda não foi confirmada.

Dona Jacira escreveu o livro biográfico Café em 2019, em que compartilha memórias. Poeta, artista plástica e líder comunitária, ela nasceu no dia 25 de dezembro de 1964, na Zona Norte de São Paulo. Café com Dona Jacira era o nome do podcast e da coluna no UOL em que ela refletia a respeito de temas como ancestralidade, empoderamento e raízes culturais do Brasil.

O rapper Emicida, ao longo da carreira, prestou diversas homenagens a Dona Jacira em músicas. Em uma delas, chamada Mãe, ele diz: “Nossas mãos ainda encaixam certo/Peço um anjo que me acompanhe/Em tudo eu via a voz de minha mãe/Em tudo eu via nós/A sós nesse mundo incerto”.