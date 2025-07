Agora tem Especialistas: Programa avança para melhorar atendimento na saúde

Bras..lia (DF), 28/07/2025 - O ministro da Sa..de, Alexandre Padilha (e), e o advogado-geral da Uni..o, Jorge Messias (d), durante apresenta....o de medida do programa Agora Tem Especialistas que possibilitar.. ..s operadoras de planos de sa..de a convers..o das d..vidas que possuem com o SUS por meio de troca em atendimentos especializados para a rede p..blica de sa..de..Foto: Valter Campanato/Ag..ncia Brasil - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde, em conjunto com a Advocacia Geral da União (AGU) e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciaram, nesta segunda-feira (28/7), novos componentes do programa 'Agora tem Especialista. A adesão de operadoras de iniciativa privada que queiram ressarcir suas dívidas com o SUS prestando serviços para pacientes da rede pública e a integração de dados dos planos de saúde em uma única plataforma.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha e o Advogado-geral da União, Jorge Messias assinaram, em coletiva, a portaria que viabiliza a troca de dívida de ressarcimento ao SUS por serviço prestado, oferece assistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), através do plano de saúde, priorizando serviços especializados como: oncologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, cardiologia e ginecologia, também será levado em conta a necessidade de cada município ou estado.

O atendimento via plano de saúde tem início em agosto, com a meta inicial de converter R$ 750 milhões de dívidas das operadoras privadas em consultas, exames e cirurgias em áreas estratégicas, para garantir que os serviços sejam mais ágeis, resolutivos e centrados no paciente. As iniciativas privadas precisam realizar mais de 100 mil atendimentos por mês para quitar parte de suas dívidas. A adesão é feita pelo Ministério da Saúde.



Além disso, na mesma coletiva, foi anunciado a integração de dados dos planos de saúde para a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), dando mais autonomia e facilidade para o cidadão verificar seu histórico clínico. Os profissionais da saúde também terão acesso, de forma segura, sobre os dados de saúde de seus pacientes, essas informações vão evitar a repetição de exames, reduzindo o custo e melhorando o diagnóstico e tratamento.

Este passo histórico digital, da unificação de dados da rede pública e rede suplementar de saúde tem início em outubro, tem a expectativa de dobrar o volume na RNDS, de 2,8 bilhões de registros para mais de 5,3 bilhões. O envio de dados será automatizado na medida que modelos que viabilizem isso sejam padronizados nos hospitais. É uma via única, a rede de saúde suplementar envia dados sobre o paciente para o SUS, porém o SUS não enviará dados públicos para operadoras de saúde, garantindo a privacidade e segurança do cidadão.

*Estagiário sob supervisão de Luciana Corrêa

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.htm