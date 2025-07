Moradores de rua brigam e um arranca o olho do outro

Uma briga entre moradores de rua no Centro de Belo Horizonte culminou com uma tentativa de homicídio. Na confusão, um dos homens arrancou o olho do rival com um golpe de faca. O agressor foi preso quando a vítima foi levada para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS).

O crime ocorreu na Rua Tupis, altura do número 740, na manhã desta terça-feira (29/7). Pessoas que passavam pelo local contaram que os dois homens começaram a discutir e trocar ofensas e logo partiram para as agressões.

Em determinado instante, um dos homens arrancou uma faca da cintura e investiu contra seu oponente, desferindo-lhe um golpe no rosto, que atingiu e arrancou um dos seus olhos.

A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local rapidamente, conseguindo prender o agressor e socorrer o ferido. As causas da briga ainda não foram esclarecidas.