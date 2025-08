Morre, aos 48 anos, o ator Mauricio Silveira

Maurício Silveira morreu aos 48 anos, após ter complicações no pós-operatório para retirada de um tumor no intestino - (crédito: Reprodução )

Morreu, aos 48 anos, o ator Maurício Silveira. O artista enfrentou um câncer no intestino e realizou uma cirurgia para a retirada no tumor. O procedimento, no entanto, gerou complicações no pós-operatório e Maurício ficou em coma induzido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na última quinta-feira (31/7) ele passou por um segundo procedimento cirúrgico e a família chegou a pedir doação de sangue para Maurício. A morte do artista foi comunicada pelas redes sociais, na madrugada deste domingo (2/8).

Maurício Silveira participou de novelas da Rede Globo, como “Cobras & Lagartos” e “Insensato Coração”. Na Record, atuou na série "Reis" e “Balacobaco”. Fãs e colegas de trabalho lamentaram a morte precoce de Maurício.

O velório de Maurício Silveira está sendo realizado na Capela 6 do Cemitério Jardim da Saudade Sulacap, das 9h às 11h.

Maurício Silveira enfrentou um câncer no intestino, o mesmo tipo de câncer que matou a cantora Preta Gil.