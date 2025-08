Frustrada com relacionamentos, mineira faz o jiló do amor

O que era para ser uma sobremesa apaixonada virou desabafo bem-humorado nas mãos da moradora de Malacacheta, no Vale do Mucuri, Flávia Couy. Em vez do famoso morango do amor, ela criou o "jiló do amor" — uma versão amarga que representa, segundo ela, os altos e baixos dos relacionamentos.

"A relação começa docinha, e muitas vezes, no final termina amarga", diz Flávia no vídeo que circula nas redes sociais. Com voz firme e um sorriso irônico, ela mostra o fruto coberto com caramelo, como o doce viral.

O quitute não é apenas provocação: é também uma forma de expressão. "Lancei no intuito de representar um amor frustrado que aconteceu comigo e com muitas outras pessoas. Porque a vida não é só doce. A gente vive várias fases", explicou a criadora do “jiló do amor” a uma página local.

Flávia, que faz salgados para vender, contou que não ia comer a novidade sozinha. "Eu, meu filho e os amigos. Porque relação é no doce e no amargo da vida!", declarou.

Nos comentários, o vídeo gerou risos, empatia e muitas teorias. "Acho que foi um desabafo", escreveu um internauta. "Tá difícil hoje em dia. Pode fazer até o ouro do amor, que pra muitos o amor esfriou... melhor fazer o picolé do amor! Kkkkkkk", brincou outro. "Essa tá comendo o pão que o diabo amassou, tá revoltada”, escreveu um terceiro.