Peça Lady Tempestade é encerrada com gritos de "sem anistia" em Belo Horizonte

A peça Lady Tempestade, apresentada em Belo Horizonte (MG) na noite deste domingo (3/8), foi encerrada com gritos de "sem anistia" vindos da platéia. Os protestos aconteceram nas dependências do teatro Sesiminas.

Os gritos têm relação direta com a natureza da peça apresentada. Afinal, ela conta a trajetória de Mércia Albuquerque, advogada empenhada em defender presos políticos durante o período da ditadura militar. O conteúdo da obra, além disso, tem relação com debates atuais sobre o tema no Brasil.

Veja:

Estrelado por Andréa Beltrão, a apresentação narra a jornada de A., personagem cuja história gira em torno do recebimento de diários pertencentes à Mércia. Ela passa a se envolver com memórias e relatos presentes nas cartas. O grito da plateia ganhou ainda mais força em meio às discussões sobre anistia para indivíduos envolvidos nos acontecimentos do dia oito de janeiro de 2023.

A peça Lady Tempestade, além disso, conta com reflexões sobre a memória do momento de regime limitar enfrentado no Brasil, entre as décadas de 1960 e 1980. O espetáculo ainda contou com tradução simultânea e interpretação em Libras.