COP30: Hotel em Belém diminui preço de diária para R$ 2,5 mil após denúncia

A mudança aconteceu após publicação de uma matéria do Correio, responsável por destacar a diferença de valores entre hospedagens para a última sexta-feira (1º/8), e o dia 10 de novembro — abertura da conferência - (crédito: Reprodução / X / @MocAviacao)

Responsável por cobrar o montante de R$ 7 mil por diária durante o período da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), o Hotel Cop 30, localizado em Belém, diminuiu o preço exigido para R$ 2,5 mil, uma redução de 64,2% para a data.

A mudança ocorreu após publicação de uma matéria do Correio, que destacou a diferença de valores entre hospedagens para a última sexta-feira (1º/8), e o dia 10 de novembro — abertura da conferência.

Segundo valores ofertados pelo site especializado Booking.com, em pesquisa realizada na última sexta, a reportagem destaca que passar uma noite no local naquele mesmo dia custava R$ 235. O preço é 2.878% menor do que os R$ 7 mil cobrados para o primeiro dia do evento organizado pela ONU junto ao Governo Brasileiro.

Caso você quisesse se hospedar no Hotel Cop 30 durante todo o evento, portanto, seria necessário desembolsar R$ 77 mil. A COP30 está marcada para terminar em 21 de novembro. A pedida, no entanto, foi alterada para quase três vezes menos. Em nova pesquisa realizada nesta quarta-feira (6/8), o portal especializado aponta R$ 2,5 por dia, ou seja, R$ 27,5 mil para os 11 dias.

A nova cifra, ainda que tenha diminuído, continua longe dos pouco mais de R$ 200 ofertados anteriormente. Há, ainda, um detalhe significativo: é somente permitido realizar reservas de sete noites ou mais. Pegar apenas uma diária, por exemplo, não é mais possível.

O hotel, vale destacar, teve o nome alterado e cobra estadias amplamente mais caras do que há dois anos Até 2023, a acomodação se chamava Hotel Nota 10. Na época, oferecia quartos por apenas duas horas, por R$ 40 reais, e pernoites por R$ 70.

O ponto está localizado a três quilômetros do centro da cidade, e a 12,2 quilômetros de distância do lugar onde a COP 30 acontecerá, o Hangar Convenções e Feiras da Amazônia.