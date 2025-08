Mais uma vítima do trânsito: homem é preso após causar acidente na via Estrutural

Acidente entre dois carros na Cidade do Automóvel causou vítima no banco de trás - (crédito: CBMDF)

Um homem de 26 anos, identificado como Rodrigo Martins da Fonseca Melo, foi preso na madrugada de ontem após causar um acidente na via Estrutural, nas proximidades da Cidade do Automóvel. Ele dirigia um Honda Civic e estava embriagado quando colidiu na traseira de um Nissan Kicks, próximo das 4h.

O acidente vitimou Carlos Eduardo Cardoso Bueno de Freitas, 28, que estava deitado no banco de trás do Civic no momento do acidente, e não resistiu aos ferimentos. O velório da vítima será hoje, às 9h, na Capela do Templo Ecumênico. Já o sepultamento será às 11h30, no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou, no local, o Civic capotado no canteiro da via e o Kicks na pista. Rodrigo e o outro ocupante do Civic, um homem de 29 anos, estavam fora do veículo quando as equipes de socorro chegaram. Ambos não se feriram e não precisaram de atendimento hospitalar.

O condutor do Kicks, 45 anos, e a passageira, 44, foram encaminhados para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), conscientes, orientados e com pequenas escoriações.

No local da ocorrência, Rodrigo passou pelo teste do bafômetro, que apontou 0,41 mg/L de álcool no sangue — 10 vezes acima do limite permitido, de 0,04 mg/L. Detido na hora, foi levado a 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte), onde foi autuado por embriaguez ao volante, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, acidente de trânsito com vítima fatal e homicídio culposo na direção de veículo. Não foi instaurada fiança.

Os carros envolvidos foram recolhidos pela Divisão de Transporte (Ditran) para o Pátio do Instituto de Criminalística da Polícia Civil para perícia complementar. O caso segue em fase de investigação pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho) e pela 5ª DP.

Vítimas fatais

A tragédia soma-se a outras registradas nas vias do Distrito Federal. Segundo o Departamento de Trânsito (Detran/DF), até maio de 2025, a capital já contabilizou 107 mortes no trânsito, 15 a mais que o mesmo período em 2024. Durante todo ano passado, 229 pessoas perderam a vida nas vias da capital, quantidade 151% superior aos óbitos por arma de fogo, 91 contabilizadas, conforme dados do Anuário de Segurança Pública do DF no mesmo período.