Mulher agredida em elevador no Guará tentava fugir para casa de amiga antes do crime

A mulher agredida brutalmente por um homem de 55 anos, dentro do elevador no Guará 2, tentava fugir para a casa de uma amiga momentos antes do ataque. Segundo a Polícia Civil, o casal discutiu após uma festa de casamento e ela foi ameaçada pelo companheiro. Ao sair do evento, a mulher dirigia o carro e o homem pediu para que ela deixasse a direção do veículos para que ele assumisse. Ao perceber que poderia ser agredida, a vítima saiu com o carro e deixou o homem do lado de fora.

Ao chegar em casa, ela ligou para uma amiga pedindo socorro. A amiga aconselhou que ela saísse de casa imediatamente, mas, ao tentar buscar seus pertences e o cachorro, foi surpreendida pelo agressor no elevador.

As câmeras de segurança do prédio registraram o momento em que a vítima é atacada com socos, puxões de cabelo e cotoveladas. As agressões duraram mais de um minuto e continuaram após a tentativa da mulher de se defender. O vídeo foi essencial para o avanço das investigações da Polícia Civil do DF, que prendeu o agressor preventivamente na quarta-feira (6/8).

A ocorrência só foi registrada após a mãe da vítima ser alertada por um médico do hospital onde a filha estava internada. Mesmo se negando a denunciar, a vítima confirmou os fatos, e a polícia deu início às investigações. “Ela não quis medidas protetivas nem prosseguir com o processo, mas em casos de violência doméstica, o Estado tem o dever de agir”, explicou o delegado Marcos Paulo Lourenço Menezes na manhã desta sexta-feira (8/8).

Além do vídeo, denúncias anônimas de vizinhos indicaram que os gritos da mulher foram ouvidos durante o ataque. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegou a ser acionada, mas, na ocasião, a vítima negou que algo tivesse acontecido. O histórico de agressões, segundo relato da mãe, era recorrente, embora nunca tenha havido registro anterior.

Com mandado judicial, os policiais também cumpriram busca e apreensão na casa do suspeito, onde encontraram duas armas de fogo e 500 munições, todas irregulares. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal e permanece preso por decisão judicial.

Delegado elucida caso de violência doméstica no Guará II (foto: Marcelo Ferreira CB/DA Press)

O delegado ressaltou que, embora as imagens revelem a brutalidade da agressão, ainda não há elementos suficientes que caracterizem tentativa de feminicídio, já que não se identificou intenção clara de matar. A investigação segue em andamento, e o prontuário médico da vítima foi solicitado para embasar o laudo do IML.

A vítima recebeu alta, mas está incomunicável por questões de saúde e, por isso, ainda não prestou depoimento formal. “A rápida atuação policial foi fundamental. Em três dias, conseguimos prender o suspeito e impedir que a situação evoluísse para algo ainda mais grave”, destacou o delegado.