Carga com 148 kg de ratos, cobras, aves e plantas é apreendida em aeroporto

Os animais e os itens vegetais foram trazidos por passageiros vindos da Nigéria. A carga é considerada uma ameaça sanitária por conter vírus causadores de doenças

Mapa apreende mais de 130 animais e partes de alto risco sanitário provenientes da Nigéria - (crédito: Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro))
Mapa apreende mais de 130 animais e partes de alto risco sanitário provenientes da Nigéria - (crédito: Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro))

Quase 150 kg em produtos de origem animal e vegetal foram apreendidos pelo Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A carga foi descoberta em uma operação de rotina ocorrida nos dias 6 e 7 de agosto. Segundo a pasta, entre animais e partes dele são de alto risco sanitário, tendo sido trazidos por um passageiro vindo da Nigéria.

Ao todo, a apreensão da carga do primeiro dia foi de 46 kg, que inclui 53 ratos empalhados, 20 passeriformes, 19 cobras, 12 morcegos, nove cabeças de gavião, um calau, seis cabeças de bagre, cinco cabeças de papagaio, quatro cabeças de primata e três de canídeos. 

Os auditores fiscais federais agropecuários foram surpreendidos pelo mau cheiro vindo das bagagens. Os agentes também encontraram duas aves ameaçadas de extinção, da espécie grifo africano. Segundo o próprio passageiro, parte dos itens seria destinada ao consumo e parte ao uso em rituais religiosos.

Segundo a pasta, esses itens são uma ameaça sanitária, pela possibilidade de terem vírus e patógenos perigosos — ou seja, organismos que podem causar doenças “como a raiva, gripe aviária, ebola, entre outros. Além do risco à saúde humana e animal, representam ameaça à fauna silvestre e à biodiversidade brasileira”, divulgou o Mapa em nota. 

 

Além dos animais, de acordo com Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical) na ação do dia seguinte, os agentes interceptaram outro passageiro que trazia 102 kg de vegetais diversos (13,9 kg), artigos de madeira bruta (7,4 kg), conchas (1,7 kg), peixes (10 kg), ratos empalhados (62,7 kg), couro (0,85 kg) e aves (5,8 kg). 

Foi aplicada multa no valor de R$ 149,8 mil, além de possíveis sanções penais que ainda serão avaliadas. O transporte de origem animal ou vegetal sem autorização prévia do órgão responsável é proibido e está sujeito à apreensão.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 13/08/2025 10:18
