Aeroporto de Porto Velho é evacuado por suspeita de bomba

O Aeroporto de Porto Velho foi evacuado na noite desta quinta-feira (14/8) após ser encontrada uma bolsa suspeita no terminal de passageiros. O Correio apurou que um homem saiu de um carro de aplicativo, deixou uma mochila no local e abandonou o aeroporto rapidamente.

A Polícia Militar e o Bope estão no local com o Batalhão anti-bombas da Corporação e investiga o risco do item.

Conforme a assessoria de comunicação do Aeroporto, a área está isolada e todos os funcionários e passageiros deixaram o local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Todos os protocolos de segurança foram acionados, com isolamento da área e evacuação de passageiros e funcionários. A Polícia Militar, com equipe especializada em desativação de explosivos, realiza a inspeção no local”, informa a nota.

Um vídeo do circuito interno do aeroporto mostra o momento em que um homem de camisa regata e boné preto entra no local, senta em uma cadeira. Passa alguns minutos mexendo no celular, faz uma selfie e deixa a bolsa no chão.

Até o momento não houve necessidade de desviar nenhum voo. No entanto, existem ao menos dois voos com m previsão de chegada no Aeroporto Internacional Jorge Teixeira nas próximas horas entre 23h e 03h. Os dois voos tiveram origem em Brasília.

A ocorrência está em andamento e novas informações serão atualizadas conforme houver novidades.