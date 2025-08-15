Morte de gari: polícia confirma que arma usada no crime pertence à delegada

A arma usada para matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, na segunda-feira (11/8), pertence à delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Ana Paula Balbino Nogueira, mulher do principal suspeito de cometer o crime. A informação foi confirmada pela Corregedoria da corporação nesta tarde desta sexta-feira (15/8).

De acordo com a PCMG, os exames periciais realizados entre duas munições apreendidas no local do crime tiveram compatibilidade com a pistola calibre .380 apreendida na casa da servidora pública. O artefato é de uso particular da mulher, que está sendo investigada pela corregedoria.

Ana Paula é chefe da delegacia de combate à violência doméstica em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na noite de segunda-feira, a delegada foi levada até a sede da corregedoria da Polícia Civil para ser ouvida em relação ao uso de sua arma pessoal no possível crime.

Na ocasião, segundo repassado à imprensa pelo porta-voz da corporação delegado Saulo Castro, a servidora afirmou que o marido não tinha acesso aos dois artefatos. Além disso, a delegada disse que não tinha informação alguma sobre o crime pelo qual seu companheiro foi preso como principal suspeito.

A arma de uso particular da delegada foi incluída no inquérito criminal que está em andamento na delegacia de homicídios da PCMG. Já a arma da corporação foi anexada nos autos da investigação administrativa. Apesar do procedimento interno, Castro afirma que não há indícios para afastamento da servidora e, por isso, ela segue em seu cargo regular.



“Importante ressaltar que estamos em fase inicial da investigação, que também foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar correcional e que, eventualmente, sendo demonstrado qualquer tipo de responsabilidade a servidora será devidamente penalizada em âmbito correcional”, afirma o porta-voz.

Durante coletiva de imprensa na terça-feira (12/8), o delegado do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Álvaro Huerdas, afirmou que, até o momento, as provas adquiridas pela corporação não indicam participação da delegada no crime. O delegado explicou que o fato da arma que teria sido usada no homicídio estar no nome da servidora do Governo de Minas Gerais “não necessariamente” a coloca como coautora ou partícipe da ocorrência.

A participação só será indicada caso fique constatado que a mulher entregou o armamento para o marido. “O que nós temos é uma arma de fogo regularmente registrada em nome de uma delegada de polícia que foi entregue tanto ao departamento quanto à corregedoria”.

Como foi o crime?



O prestador de serviços da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) trabalhava junto com outras quatro pessoas na Rua Modestina de Souza, por volta das 8h55, quando a motorista do caminhão, uma mulher de 42 anos, parou e encostou o veículo para que uma fila de dez carros pudessem passar. O último carro, modelo BYD da cor cinza, teria enfrentado dificuldades para passar pelo caminhão e, por isso, a motorista e um dos garis teriam indicado ao motorista que o espaço seria suficiente.

Em seu depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a condutora do caminhão de coleta Eledias Aparecida Rodrigues afirmou que enquanto recebia as instruções dos funcionários, o motorista do BYD pegou uma arma preta, fez movimento para engatilhar e, apontando para ela, disse: “Se você esbarrar no meu carro eu vou dar um tiro na sua cara, duvida?”.

Diante das ameaças feitas à colega, uma segunda testemunha afirmou que os demais trabalhadores tentaram acalmar o suspeito e pediram que ele seguisse seu caminho. Mesmo assim, segundo o boletim de ocorrência, o homem desembarcou com a arma em punho, deixando o carregador cair. Ele então o recolocou, manobrou a arma e efetuou um disparo em direção à vítima. Laudemir chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, mas morreu na unidade de saúde.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que o gari saiu correndo já ferido. Na gravação é possível ver o carro que seria do investigado virando na rua em que o caminhão de coleta estava parado. O veículo então para por um segundo, segue em frente e os demais que estavam atrás passam a dar ré e sair da via. Na sequência, dois garis saem correndo e um deles coloca a mão na região do abdômen e cai no chão. Ele é amparado por um colega que segura sua cabeça.

A esposa do suspeito tem participação no crime?

