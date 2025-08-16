Mais um gari morre em Minas Gerais enquanto trabalhava

Mais um gari morre em Minas durante o expediente de trabalho - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais)

Morreu nessa quinta-feira (15/8) o gari que foi atropelado na avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia. Ele foi sepultado no fim da tarde desta sexta (15/8). Ângelo Aparecido de Souza, de 66 anos, fazia a varrição em uma das vias mais movimentadas da cidade do Triângulo Mineiro quando foi atropelado ao atravessar a avenida.

A motorista do veículo, de 30 anos, afirmou não ter tido tempo de frear o carro no momento em que acertou o trabalhador. Ela ficou no local e ajudou no pedido de ajuda à vítima. Testemunhas contaram que ele já estava próximo ao canteiro central com o carrinho de coleta no momento do atropelamento.

A morte foi em decorrência de uma traumatismo craniano grave. O homem ficou internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

Em nota, a empresa Limpebras, responsável pelo serviço de limpeza urbana em Uberlândia, lamentou a morte do funcionário e informou que está prestando todo o suporte necessário aos familiares, incluindo o custeio das cerimônias de despedida. Também disse que aguarda o resultado das investigações para entender a dinâmica do acidente.

A Polícia Civil investiga o caso com base em imagens de câmeras de segurança da região.

