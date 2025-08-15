Lula exalta o rítmo brega em Recife ao lado de artistas da nova geração

Em Recife, o presidente Lula faz um vídeo ao lado dos artistas da nova geração do brega - (crédito: Reprodução/redes sociais)

Em Recife, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou um vídeo ao lado de artistas da nova geração do brega, reforçando o reconhecimento e a valorização do gênero musical. Na publicação, Lula aparece usando um óculos no estilo “Juliet”, acessório popularizado nas periferias do Brasil e conversa de forma descontraída com os músicos sobre a importância do brega para a cultura brasileira.

Participam do vídeo os artistas Anderson Neiff, Conde Só Brega e Dany Myler, nomes de destaque na cena do brega e brega funk de Pernambuco. Durante a conversa, Anderson Neiff agradeceu o apoio do presidente e citou avanços para o segmento. "Com a lei que o senhor sancionou, vamos levar o brega muito mais longe, para o lugar que ele verdadeiramente merece", disse Neiff.

Dany Myler também fez questão de ressaltar o valor simbólico do gênero."Dizem que quando bota esse óculos, a magia do brega funk surge, viu?", comentou a artista.

O presidente destacou, na legenda da publicação, que o brega representa muito mais do que um estilo musical. “O brega é a voz das periferias, unindo pessoas de diferentes origens. É um patrimônio que merece ser celebrado e respeitado. Vamos valorizar nossas raízes e a cultura viva do Brasil! Deixe nos comentários sua música brega favorita.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou em 21 de maio deste ano a Lei n.º 15.136/2025, que institui o Dia Nacional do Brega, a ser comemorado em 14 de fevereiro. Data que marca o nascimento do cantor pernambucano Reginaldo Rossi, conhecido como o “Rei do Brega”.

