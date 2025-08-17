Açaí, tucupi e maniçoba são liberados na COP30 após críticas

O edital apontava que o açaí pode apresentar alto risco de contaminação pelo trypanosoma cruzi, vetor da doença de chagas, caso não seja pasteurizado. O tucupi, caldo extraído da mandioca-brava, e a maniçoba também estavam entre os itens poribidos. A OEI alegou que os dois alimentos podem conter toxinas naturais se não forem preparados adequadamente e pasteurizados.

A proibição repercutiu negativamente nas redes sociais, com internautas apontando desrespeito à cultura local. O Ministério do Turismo citou que Belém é reconhecida como cidade criativa da gastronomia pela Unesco e este ano recebeu o prêmio pela publicação Lonely Planet, que é a maior editora de guias de viagem do mundo, como única cidade brasileira entre as 10 melhores gastronomias do mundo.

Veja a nota do Ministério do Turismo na íntegra:

Após atuação do Governo Federal, por meio do ministro do Turismo, Celso Sabino, a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) publicou uma errata do edital com as regras para a seleção de operadores de restaurantes e quiosques para permitir que o açaí e outras comidas típicas da culinária paraense possam ser ofertadas nestes locais durante a COP30, que será realizada em Belém em novembro.



O ministro entrou na articulação com chefes de cozinha paraenses para garantir que pratos e ingredientes típicos da culinária paraense como Maniçoba, açaí e Tucupi tenham espaço na COP30.



