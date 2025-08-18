Veja vídeo: jabuti é resgatado pelos bombeiros em incêndio na Estrutural

Por Pedro Areal—O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou um jabuti durante ação de combate a um incêndio na Via Estrutural, em frente à Rua 03 de Vicente Pires.

A equipe de bombeiros verificou um incêndio de pequenas proporções na vegetação e, com o uso de abafadores, aparelhos sopradores e bombas costais, controlou o fogo impedindo sua propagação. Após a extinção do fogo, os bombeiros localizaram um jabuti na área queimada, com queimaduras nas patas, partes do corpo em processo de descamação e com o casco ainda aquecido.

Após o resgate, realizado neste domingo (17/8), o animal foi entregue ao 13º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), unidade responsável pelo Projeto Piloto de Resgate de Fauna Vertebrada Silvestre, e imediatamente levado ao Hospital Veterinário e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre do Distrito Federal (HFAUS) para receber o tratamento adequado.

O Corpo de Bombeiros reforçou a importância da atuação integrada entre as equipes para o salvamento de uma vida silvestre que dificilmente teria sobrevivido sem intervenção. "Nosso trabalho vai além de apagar incêndios. Quando conseguimos proteger a natureza e ainda salvar uma vida, sentimos que cumprimos nossa missão em sua totalidade", destacou o capitão Fábio Eduardo, gestor do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Vertebrada Silvestre.

