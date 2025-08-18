Chorando, Hytalo Santos é transferido para presídio em SP

Hytalo foi visto chorando ao ser conduzido para a viatura - (crédito: Alexandre Serpa/ Ato Press/ Folhapress)

Por Junio Silva - Os influencers Hytalo Santos e o marido Israel Nata Vicente, o “MC Euro”, foram transferidos da cadeia pública de Carapicuíba, na capital paulista, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na tarde desta segunda-feira (18/8).

Hytalo, que é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano, foi visto chorando ao ser conduzido à viatura.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O casal foi detido na última sexta-feira (15/8) em Carapicuíba pela Polícia Civil e estavam presos na carceragem do 1º Distrito Policial (DP) de Carapicuíba. O CDP para onde foram transferidos custodia exclusivamente presos provisórios envolvidos em crimes contra a dignidade sexual.

Leia também: Hytalo Santos deve R$ 104 mil em multas para o condomínio em que morava

O pedido de prisão preventiva foi baseado em imagens publicadas por Hytalo nas redes sociais em que adolescentes aparecem se beijando e performando danças sensuais. O caso veio à tona após denúncia do youtuber Felca.