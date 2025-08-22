Morre Liane Tarouco, pioneira da internet no Brasil, aos 78 anos

Nascida em 22 de janeiro de 1947, Liane construiu uma trajetória notável na Universidade Federal do Rio Grande do Sul - (crédito: Reprodução/Instagram/@facedufrgs)

Liane Margarida Rockenbach Tarouco, professora aposentada do Departamento de Estudos Especializados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, morreu aos 78 anos, na quarta-feira (20/8). Ela foi pioneira da internet no Brasil e a única mulher brasileira empossada no Hall da Fama da Internet. A causa da morte não foi divulgada.

A Associação Brasileira de Internet destacou que a professora formou uma geração de engenheiros e especialistas em redes. "Além de suas funções acadêmicas e de formação, é autora do primeiro livro sobre redes de computadores publicado no Brasil. Tarouco fez contribuições significativas para o desenho e implementação de redes acadêmicas e metropolitanas no Brasil, bem como o primeiro backbone de Internet do Brasil", citou.

Ao longo da carreira acadêmica, Liane orientou dezenas de dissertações e teses de doutorado em programas de ciências da computação. Ela também desenvolveu atividades de treinamento em redes em todo o Brasil, assim como no Uruguai, Argentina, Peru, Venezuela, México, Portugal e Moçambique. Na década de 1990, ela se dedicou à pesquisa e ao desenvolvimento de aplicativos da Internet para a educação.

Nascida em 22 de janeiro de 1947, Liane construiu uma trajetória notável na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialmente na área de Informática na Educação. Ela ingressou na Faculdade de Educação em 1997, onde atuou até a aposentadoria, em 2021. Mesmo depois de se aposentar, ela seguiu colaborando ativamente com o Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação e com o Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação.

"Ao longo de sua carreira, a Professora Liane foi referência nacional e internacional em temas como tecnologias educacionais, ambientes virtuais de aprendizagem e formação de professores para o uso pedagógico das tecnologias digitais. Sua contribuição foi fundamental para o desenvolvimento da área e para a formação de inúmeras gerações de educadores e pesquisadores", destacou a Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

