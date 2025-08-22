Líderes se encontram para discutir crise climática em Bogotá

Por Letícia Corrêa* — As lideranças dos países da América do Sul, Central e Caribe se reuniram nesta quinta-feira (21/08) no 2º Balanço Ético Global (BEG). O evento antecede a COP 30 e tem o intuito de debater o que os países precisam implementar para reduzir os impactos das mudanças climáticas. O 2º BEG e a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) são sediados no mesmo local, em Bogotá, na Colômbia.

Leia também: Brasil rejeita pedido da ONU para subsidiar delegações na COP30

O debate teve a presença de 30 líderes políticos, religiosos, artísticos, empresariais e ativistas da região. A colíder do BEG das Américas e ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet afirmou que o diálogo foi muito importante e impulsionador, pois ignorar a crise climática e priorizar assuntos, como política e economia, não é suficiente.

“É sempre muito importante entender porque os componentes éticos são imprescindíveis. Porque sempre afetam os mais pobres e vulneráveis da sociedade, que inclusive, são os que menos têm participação na situação climática em que vivemos hoje”, disse Michelle Bachelet.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, e o presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, também compareceram ao evento. Marina comentou sobre a importância dos investimentos em biocombustíveis e em outras energias renováveis. Segundo ela, o Brasil não consegue se livrar totalmente do uso dos combustíveis fósseis, porém confessa que o país tem facilidades energéticas e vem se posicionando como destino de investimentos na transição energética.

Ela complementou afirmando que cada país deve fazer um plano para que as transições ocorram. "Por isso estamos criando o Fundo Global Floresta Tropical para Sempre, para ajudar os outros países a fazerem as transições necessárias e dar fim no desmatamento", completa.

Leia também: Câmara oficializa Belém como sede da COP 30

A ministra também se manifestou sobre o plano de zerar o desmatamento do Brasil em 2030. "Me tira o sono”, disse ela.

Para Silva, o BEG serve para constranger, de forma ética, quem está em dívida com o clima.“Eu acredito muito na força do constrangimento ético, quem está devedor tem nome, telefone e endereço: governos e empresas”, alegou.

Leia também: Cavalo que teve as patas cortadas em SP é enterrado após polícia coletar material para análise

Os BEGs

Os Balanços Éticos Globais são liderados pelo Brasil e pela Organização das Nações Unidas (ONU), são seis eventos no total, um para cada continente. O objetivo dos diálogos é entender, por meio de líderes de diversos setores de cada região, o que pode ser feito para limitar o aumento da temperatura em 1,5º C. Os eventos fazem parte do ciclo de quatro mobilizações sociais antecessoras da COP 30.

O primeiro BEG ocorreu na Europa, em Londres, e foi coliderado pela ex-presidente da Irlanda e ativista climática, Mary Robinson. O último será na América do Norte, em Nova Iorque.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular