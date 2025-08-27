Cantor sertanejo é preso em boate antes de começar show em Minas

O cantor sertanejo Relber Pereira da Costa, de 44 anos, integrante dupla “Relber e Alan”, foi preso na noite dessa terça-feira (26/8), numa casa noturna, no Bairro Castelo, zona norte de Belo Horizonte (MG). Ele era procurado pela Justiça de Ipatinga (MG), por ter provocado um acidente que deixou quatro pessoas feridas, duas delas em estado grave, em 7 de julho, e fugir sem prestar socorro às vítimas.

O cantor estava sendo monitorado pela Polícia Civil, a pedido da Justiça da cidade no Vale do Aço. Ele vai ser transferido para o Ceresp de Ipatinga.

A prisão, instantes antes de a dupla iniciar um show, foi feita por policiais de BH e de Ipatinga.

O acidente

O acidente ocorreu na BR-458, na noite do domingo (6/7). Relber dirigia uma picape VW Amarok, que bateu de frente com uma Chevrolet Spin da Associação dos Produtores Rurais de São João do Oriente, que tinha como motorista Nério Neves de Alvernaz, de 63 anos. O acidente ocorreu em cima de uma ponte, entre Santana do Paraíso (MG) e Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce.

No carro dirigido pelo cantor estava um passageiro, de 39 anos, que ficou ferido e foi levado para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, para onde também foram o motorista e os dois passageiros da Spin.

O cantor desapareceu depois do acidente. O companheiro de viagem, que não teve o nome revelado, disse à época aos policiais que não tinha ideia do que tinha acontecido e de onde o cantor poderia estar porque não se recorda da mecânica do acidente.

No dia seguinte ao acidente, uma mulher, Érika Goulart, acusou o cantor em redes sociais: “Verdade, quase matou meu marido e meu cunhado. Eles estão no hospital. O motorista ainda foi embora do local. Estava bêbado e quase tira a vida de três trabalhadores, pais de família.” Veja abaixo.

