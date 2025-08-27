InícioBrasil
URGÊNCIA MÉDICA

Mulher passa mal e morre em academia de Belo Horizonte

A princípio, a mulher sofreu uma parada cardiorrespiratória. O caso acontece na manhã desta quarta-feira (27/8) em uma academia da Pampulha, em BH

O Samu foi acionado para socorrer a mulher, mas confirmou a morte dela - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)
Uma mulher de 53 anos morreu quando se exercitava em uma academia da Avenida Portugal, no bairro  Jardim Atlântico, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), na manhã dessa quarta-feira (27/8).

A princípio, a mulher sofreu uma parada cardiorrespiratória às 6h27. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte.

A Polícia Civil realiza trabalhos de perícia na academia nesta manhã.

As circunstâncias do episódio ainda não foram detalhadas. A ocorrência policial está em andamento.

Outro caso

Em 16 de junho, um homem de 47 anos morreu pelo mesmo motivo, quando usava uma esteira em uma academia do bairro Fernão Dias, na Região Nordeste de BH. Militares do Corpo de Bombeiros chegaram a realizar manobras de ressuscitação cardiopulmonar até a chegada do Samu, mas a vítima não reagiu.

Giovanna de Souza - Estado de Minas

Giovanna de Souza - Estado de Minas
postado em 27/08/2025 11:19
