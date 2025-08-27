Ônibus nudista percorre as ruas de SP; prefeitura vai cobrar explicações

Nu Busão percorreu pontos icônicos de São Paulo em uma festa de três horas - (crédito: Divulgação )

Um ônibus comum nas ruas de São Paulo se transformou em palco de uma experiência inédita: os 60 passageiros estavam nus, em plena noite de sábado (23/8). O coletivo partiu de Moema às 23h, cruzou o Pacaembu, subiu a Avenida Paulista e voltou pela Ibirapuera em três horas de percurso.

O evento se tratava do Nu Busão, festa de pegação organizada pelo Spicy Club, conhecida casa de swing da cidade. A diversidade dominava o ambiente. Casados, solteiros, jovens, idosos, héteros, bissexuais, cis e trans se misturavam sem distinção.

A filosofia do Spicy Club — liberdade plena e inclusão — se refletia na celebração. Diferentemente de outros espaços, o clube abre portas a LGBTs e homens desacompanhados, abraçando tendências e fetiches variados.

Além do ônibus nudista, a casa organiza noites de ménage, BDSM — práticas que envolvem poder, controle e restrição — e exibicionismo, atraindo gays, lésbicas e criadores de conteúdo. A diversidade de eventos torna difícil não encontrar um nicho para cada desejo.

Segundo o idealizador do projeto, Beto do Casal Nudista, como é conhecido do meio, a ideia do ônibus partiu da proposta liberal com a mulher, Dri, e acatada pelo CEO da Spicy Club, Fábio Leandro. “Para nossa alegria, ele achou a ideia simplesmente fantástica, um modelo de evento inédito que combinava perfeitamente com a ousadia da casa. O apoio foi total e imediato”, conta ao Correio.

A entrada no ônibus custava R$ 130 para mulheres sozinhas, R$ 250 para homens desacompanhados e R$ 280 para casais. Por fora, o ônibus parecia discreto: vidros escuros e motorista calmo, dirigindo a 20 km/h. Por dentro, luzes neon iluminavam os bancos de couro e a música abafava qualquer som.

Colocar Nu Busão em movimento pelas ruas da capital paulista exigiu planejamento detalhado e cuidado com segurança, privacidade e legalidade. Beto destaca que o coletivo enfrentou desafios jurídicos e logísticos, como garantir um ônibus com visibilidade apenas de dentro para fora e organizar o embarque discreto por meio de um túnel conectado à Spicy Club, onde os pertences dos convidados eram armazenados com segurança.

Em atmosfera de respeito e consentimento, Beto explica que a nudez funciona como forma de expressão e liberdade, não como um fim em si mesma. “Todos são muito bem-vindos e a nossa filosofia é celebrar a liberdade da nudez sem qualquer tipo de preconceito”, declara.

O clima do evento, conforme o idealizador, foi de balada interativa e lúdica. O movimento do ônibus, que poderia ser incômodo, acabou se tornando um elemento divertido, gerando momentos espontâneos de riso e prazer.

Beto reforça que o objetivo do Nu Busão é desmistificar preconceitos sobre nudismo e festas liberais, mostrando que o foco é respeito, consentimento e liberdade de escolha. Muitos participantes vão apenas para dançar, conversar e se divertir, enquanto outros aproveitam a experiência como uma forma de explorar fantasias consensuais.

A diversão não se limitou à intimidade. A guia Laudine de Oliveira conduziu um tour pelos principais pontos da cidade, mas a maioria dos passageiros preferiu explorar outras partes do ônibus. O retorno ao Spicy Club, por volta das 2h de domingo (24/8), não marcou o fim da festa. O after continuou até as 6h, mantendo a regra de ouro do evento: ninguém precisava se preocupar com roupas.

A próxima edição da festa está marcada para 27 de setembro. Os interessados podem conferir regras e depoimentos no site oficial para maior segurança: www.baladanudista.com.br.

E a legalidade da ação?

O Correio procurou a Prefeitura de São Paulo para obter detalhes sobre o aval das autoridades sobre o projeto. O órgão declarou à reportagem que “a Prefeitura de São Paulo, por meio do Departamento de Transportes Públicos (DTP), informa que não houve pedido de regularização de transporte para esse evento junto ao órgão." A empresa responsável será comunicada oficialmente para prestar esclarecimento.

O Detran-SP foi procurado para se pronunciar sobre o respeito às leis de trânsito, mas orientou que a "Prefeitura fosse procurada".