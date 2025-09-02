InícioBrasil
LUTO NO JORNALISMO

Morre Mino Carta, jornalista referência no Brasil e fundador da CartaCapital

O jornalista e empresário morreu, nesta terça-feira, aos 91 anos.

Mino Carta fundou o jornal CartaCapital em 1994 e faz parta da terceira geração de jornalistas - (crédito: Reprodução Carta Capital)

O jornalista Mino Carta morreu, nesta terça-feira (2/9), aos 91 anos. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês tratando uma série de problemas de saúde. As informações foram divulgadas pelo jornal CartaCapital, empresa de comunicação fundada por Mino em 1994.

Por Jaqueline Fonseca
postado em 02/09/2025 06:59
