Morre Mino Carta, jornalista referência no Brasil e fundador da CartaCapital

O jornalista Mino Carta morreu, nesta terça-feira (2/9), aos 91 anos. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês tratando uma série de problemas de saúde. As informações foram divulgadas pelo jornal CartaCapital, empresa de comunicação fundada por Mino em 1994.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Brasil Brasil entra em alerta contra a chikungunya
- Brasil Policial é morto na frente do filho após sair da igreja em Angra dos Reis
- Brasil Cardume gigante no Rio Araguaia impressiona web; veja o vídeo
- Brasil Polícia Civil detalha plano de fuga de Hytalo Santos e do marido
- Brasil Homem é preso em Anápolis por estupro de criança de 6 anos em igreja
- Brasil Proteção de menores na internet avança com implementação do ECA Digital
postado em 02/09/2025 06:59