Morre Mino Carta, jornalista referência no Brasil e fundador da CartaCapital

Mino Carta fundou o jornal CartaCapital em 1994 e faz parta da terceira geração de jornalistas - (crédito: Reprodução Carta Capital)

O jornalista Mino Carta morreu, nesta terça-feira (2/9), aos 91 anos. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês tratando uma série de problemas de saúde. As informações foram divulgadas pelo jornal CartaCapital, empresa de comunicação fundada por Mino em 1994.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular