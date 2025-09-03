Homem convulsiona no metrô de SP após ser agredido por seguranças e PMs

Rodrigo, que é pintor e morador de Guaianases, bairro da zona leste, teve o rosto atingido por spray de pimenta e o bilhete único tomado pelos guardas mesmo após mostrar que o bilhete utilizado pertencia ao sogro - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

Um homem sofreu convulsões após ter sido agredido por seguranças do metrô de São Paulo e policiais militares, na última sexta-feira (29/8), na estação Belém, zona leste da capital. O motivo das agressões foi a suspeita de que o Bilhete Único que ele utilizava era roubado.

A confusão foi filmada pelo pesquisador e ativista dos direitos humanos Paulo Escobar. No vídeo, é possível ver o homem, identificado como Rodrigo Santos Silva, de 33 anos, sendo puxado no sentido contrário à catraca por três seguranças e dois policiais.

A acusação de roubo seria infundada, segundo Paulo. “O rapaz estava passando pela catraca no metrô, ele tinha pagado com o bilhete que era do sogro dele”, relata em outro vídeo publicado no Instagram. “Mesmo pagando, ele foi reprimido”.

Rodrigo, que é pintor e morador de Guaianases, bairro da zona leste, teve o rosto atingido por spray de pimenta e o bilhete único tomado pelos guardas mesmo após mostrar que o bilhete era do sogro dele. Após ter a passagem paga por Paulo, Rodrigo passou pela bilheteria e começou a passar mal dentro da estação.

“Lá dentro, ele passa mal porque estava com muito spray de pimenta. Inalou muito, ficou asfixiado e convulsionou”, explica Paulo. “Depois, os mesmos guardas que bateram nele, foram lá tentar ajudar ele”.

Em nota ao Correio, a Companhia do Metropolitano de São Paulo, empresa que opera a Linha 3 - Vermelha do Metrô de São Paulo, afirma que agentes de segurança abordaram Rodrigo, após ele tentar acessar o sistema de forma irregular, usando um bilhete único para idosos que não o pertencia.

"Ele foi orientado pelos agentes a entregar o bilhete e se retirar da estação, mas se recusou e se portou de forma hostil. O passageiro foi contido e retirado do sistema, e o bilhete foi recolhido pelos agentes, pois configura uso indevido da gratuidade", informa a nota.



Mesmo com a alegação de que Rodrigo teria roubado o bilhete, os policiais presentes no momento não encaminharam os envolvidos para a delegacia e nem prestaram socorro à vítima. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, confirma que não foram localizados registros da ocorrência pelas polícias Civil e Militar.

Conforme noticiado pelo site Ponte Jornalismo, Rodrigo foi retirado de maca e levado numa ambulância, onde afirma ter sido ameaçado por um segurança que o acompanhava. “Ele ficava dizendo na minha orelha: ‘Você sabe que vai morrer, né?’”, declarou Rodrigo.

Segundo a vítima, o mesmo segurança alegou à equipe médica que a convulsão teria ocorrido por uso de cocaína, sem citar o spray de pimenta utilizado.