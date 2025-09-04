Historiadora encontra "livro de ouro" e carta escritos por JK

Em Poços de Caldas, cidade mineira na divisa com São Paulo, uma “grata surpresa” foi revelada durante um processo de inventário do Museu Histórico e Geográfico do município. A historiadora Jussara Duarte, estudante de Museologia e estagiária do local, encontrou uma carta inédita do ex-presidente Juscelino Kubitschek.

“Eu estava fazendo a limpeza da biblioteca do museu quando um livro me chamou atenção”, conta. O exemplar tinha a capa verde e o título Livro de Ouro. Ao abrir, mais uma surpresa: uma carta, que depois ficou provada ter sido escrita por JK.

Leia também: Anvisa proíbe anel que promete medir glicose sem agulha

“Fiquei empolgada e fui logo comparar a caligrafia”, relata. A carta, escrita em papel timbrado da presidência, data de 1961, último ano dele no cargo. A mensagem escrita a punho é a mesma que ele enviou para outros destinatários para falar sobre o fim do mandato.

“Ao aproximar-se o término do meu mandato, venho manifestar-lhe, de modo especial, o meu reconhecimento pelo seu patriótico apoio à luta que travei pala conduzir a pleno êxito a causa do desenvolvimento nacional”, inicia a carta.





Mas a carta não era o único tesouro dentro do exemplar e as páginas do Livro de Ouro agora são objeto de pesquisa para compreender a história do país. Além de uma dedicatória de Juscelino na primeira página, o livro conta com mensagens das filhas e outro familiares do ex-presidente, além de presidentes de outros países e até mesmo da Miss Brasil.

A destinatária do caderno de mensagens era Tereza Bonifácio, então governanta da residência de JK, e que morou em Poços de Caldas. A nova missão da equipe do museu é localizar a família de Tereza para entender como o livro foi para no acervo.

“Para mim, é interessante ver como a história está sempre sendo reescrita”, avalia Jussara. “É como se fosse um presente do tipo ‘vai, você está no caminho certo’.”











Importância dos museus

Nas redes sociais, o Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas comemorou o achado, que está disponível para visitação. “Documentos como este são fontes para compreendermos melhor os momentos de transição política, as visões de país e os legados deixados por nossos governantes”, escreveu.

Essa não é a única relação de JK com a cidade mineira. Relatos e fotos mostram que o ex-presidente tinha o costume de frequentar cassinos em Poços de Caldas entre 1930 e 1940.

Míriam de Cássia Mattos, coordenadora do curso de Museologia da Uniasselvi — instituição onde Jussara estuda — comentou a relevância da descoberta. "A descoberta desse importante documento pela nossa aluna reforça dois pontos fundamentais: a relevância dos espaços dedicados à preservação da memória e a atuação indispensável do profissional de Museologia nesses locais”, afirma. “São os museólogos, com sua formação técnica, que garantem a conservação, a divulgação e a preservação adequada de acervos como essa carta, possibilitando que sejam acessados por diferentes gerações."

Leia a carta na íntegra

"Ao aproximar-se o término do meu mandato, venho manifestar-lhe, de modo especial, o meu reconhecimento pelo seu patriótico apoio à luta que travei pala conduzir a pleno êxito a causa do desenvolvimento nacional.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sinto-me satisfeito em poder proclamar que, na Presidência da República, não faltei a um só dos compromissos que assumi como candidato. Mercê de Deus, em muitos setores realizei além do que prometi, fazendo o Brasil avançar, pelo menos cinquenta anos de progresso em cinco anos de governo. Pude ainda, através da Operação Pan-Americana, despertar as esperanças e energias dos povos americanos para o objetivo comum do combate as sub-desenvolvimento. E todo esse esforço culminou no cumprimento da meta democrática, quando o nosso país apresentou ao mundo um admirável espetáculo de educação politica, que me permite encerrar o mandato, num clima de paz, de ordem, de prosperidade e de respeito a todas as prerrogativas constitucionais.

Sejam quais forem os rumos da minha vida pública, levarei comigo ao deixar o honroso posto que me confiou a vontade popular, o firme propósito de continuar servindo ao Brasil com a mesma fé, o mesmo entusiasmo e a mesma confiança nos seus altos destinos".