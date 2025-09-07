Grito dos Excluídos faz café da manhã para pessoas em situação de rua em SP

Participantes do movimento Grito dos Excluídos distribuíram café da manhã para pessoas em situação de rua em São Paulo (SP), neste domingo (7/9). O ato iniciou por volta de 9h na Praça da Sé e contou com a participação de coletivos, pastorais de igrejas e movimentos sindicais.

Iniciado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) há 30 anos, o Grito dos Excluídos é um movimento apartidário, embora historicamente ligado à esquerda, que busca fazer ecoar vozes à margem da sociedade. O nome faz referência ao grito de Dom Pedro I às margens do Rio Ipiranga em 7 de setembro de 1822 como forma de mostrar “um contraponto à história oficial da independência do Brasil”.

“Na contramão dos desfiles cívicos e militares, que sempre marcaram o 7 de Setembro, conclama o povo, sobretudo os pobres e excluídos, a descerem das arquibancadas, deixar o patriotismo passivo, e ocupar praças e ruas na defesa de seus direitos”, diz o manifesto. Na 31ª edição, celebrada neste ano, o tema é “Cuidar da Casa Comum e da democracia é luta todo dia”.

Segundo Rosilene Wansetto, membro da rede Jubileu Sul e articuladora do Grito dos Excluídos, o café da manhã coletivo é uma prática comum nas mobilizações do grito em diversas cidades. “A gente incorporou como uma ação concreta onde a gente pode estar com os excluídos, dialogando, ouvindo o clamor, as dificuldades, os desafios, a violência sofrida nas ruas, a ausência de direitos”, explica.

“Considerando que o Grito sempre pautou o tema dos direitos, direito a ter direitos, direito à alimentação, direito à moradia, direito ao trabalho, direito à dignidade, essa ação do cafe da manhã é também para chamar atenção sobre a questão dessas ausências”, comenta. “Mesmo que a gente perceba o avanço nas políticas públicas nesse último período, ainda não é suficiente para responder esse enorme desafio que é da população em situação de rua, muito agravado da pandemia para cá”.

Neste domingo, os voluntários distribuíram 2 mil refeições, além de kits de higiene com sabonetes, absorventes, calcinhas e shampoos para as mulheres. Todos os itens foram obtidos por meio de doações.

Rosilene relata que a demanda pelas ações é alta. Segundo ela, todos os alimentos foram distribuídos em apenas uma hora. “Se a gente tivesse o dobro dessa quantidade com certeza também seria distribuído, então é perceptível a necessidade desse debate sobre a segurança alimentar”, comenta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para ela, é mais do que uma simples doação, é também o momento de dialogar. “É uma população bastante sedenta de tudo, de dignidade, de alimento, de carinho, de atenção, de cuidado, então a recepção por parte das pessoas que estavam ali foi muito significativa”, conta.

O Grito dos Excluídos reuniu milhares de manifestantes em todos os estados do país. Entre os temas mais destacados neste ano, estão o fim da escala 6x1, taxação dos super ricos e preservação ambiental.