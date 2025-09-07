InícioBrasil
PM de SP usa bombas de efeito moral contra ocupação de prédio abandonado na capital

"Alguns militantes foram detidos, várias famílias que ficaram desabrigadas correram com seus filhos no colo", diz o MLB

Em nota, a SSP afirma que a PM foi acionada por volta das 5h para atender uma "ocorrência de desinteligência e invasão de propriedade particular" - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

A Polícia Militar de São Paulo utilizou bombas de efeito moral para desocupar um prédio público abandonado na Liberdade, no centro da cidade, em meio a uma manifestação do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) neste domingo, 7.

A ação foi denunciada nas redes sociais do MLB.

Nas postagens, o movimento afirma que a ocupação foi reprimida pela ação da Tropa de Choque, com uso de bombas e cacetetes. "Alguns militantes foram detidos, várias famílias que ficaram desabrigadas correram com seus filhos no colo", diz o MLB.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirma que a PM foi acionada por volta das 5h para atender uma "ocorrência de desinteligência e invasão de propriedade particular". A pasta afirma que dois ônibus foram estacionados na frente do imóvel e "diversas pessoas invadiram o prédio após quebrarem dois cadeados e duas correntes".

"A PM tentou intermediar a retirada das pessoas e foi necessário o uso de bombas de efeito moral", diz a SSP. Segundo a secretaria, ninguém ficou ferido. Um homem de 41 anos que teria proferido ofensas contra um policial militar foi detido e liberado depois de prestar depoimento.

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 07/09/2025 22:22
