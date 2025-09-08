‘Muito alegre’, diz coordenador de estagiária morta em acidente em BH

Brunna Ribeiro de Castro Rosas, estudante de Jornalismo de 22 anos que morreu eletrocutada em um acidente na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na noite desse domingo (7/9), era uma aluna participativa e muito alegre. É o que relatou o coordenador do curso de Jornalismo da PUC Minas Getúlio Távora, em conversa com o Estado de Minas.

À reportagem, o coordenador e professor da universidade contou que teve a oportunidade de dar aula para a jovem em três disciplinas distintas, em uma turma que tinha uma ligação muito forte.

“Teríamos um encontro hoje (8) à noite para falar de Enad, é a turma que faria a prova em novembro. Mas tudo indica que a gente vai ter que adiar, não haverá clima para esse encontro. A turma, como um todo, vai estar bastante consternada”, relatou.

Leia também: Camisa com imagem de Lula termina em confusão em Belo Horizonte

Brunna cursava o 8º período do curso na unidade da PUC São Gabriel e estagiava na TV Record há cerca de dois anos. A estudante entregaria o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) ao final deste semestre. A formatura dela estava prevista para janeiro de 2026.

A jovem morreu eletrocutada ao sair do veículo que bateu em um poste, na esquina com a Rua Rio Verde. Quem dirigia o carro era o namorado dela, de 26 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o passageiro do carro, de 36 anos, relatou aos militares que saía de um evento com dois amigos quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu em um semáforo, na esquina com a Rua Rio Verde. Com a colisão, o carro iniciou um princípio de incêndio.

Ele conseguiu sair do carro e os amigos foram retirados por uma pessoa em situação de rua. O condutor foi retirado em estado grave. A passageira estava consciente ao sair, mas sofreu uma descarga elétrica de fios soltos e morreu no local.

Testemunhas relataram que o carro estava em alta velocidade quando aconteceu o acidente.

O médico do Samu confirmou a morte da jovem ainda no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte. O motorista e o passageiro foram socorridos para o Hospital João XXIII. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e o carro, removido ao pátio do Detran.

Ainda não há informações sobre velório e enterro.

Leia também: Empresário morre em acidente com Porsche comprado duas horas antes

Momento de dor

Em nota, a PUC Minas afirmou que Brunna se destacava pela sua inteligência, era dedicada e admirada pelos professores e colegas. "Neste momento de dor, a comunidade universitária se une em oração e expressa suas mais sinceras condolências à família, amigos, professores e colegas e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com a estudante. Que a fé em Cristo e a certeza da ressurreição confortem a todos", disse a universidade.