Família reconhece joias e relógios roubados à venda em programa de TV

A Polícia Civil de São Paulo desarticulou uma organização criminosa que roubava joias em três estados. Na quinta-feira (4/9), um dos líderes do esquema foi preso. A série de crimes iniciou três meses antes da prisão do suspeito.

Segundo informações divulgadas pelo programa Fantástico, da TV Globo, no domingo (7/9), em maio, três homens invadiram uma casa em Ribeirão Preto, renderam a família e roubaram cerca de 300 peças de joias e oito relógios de luxo.

Um mês depois do roubo, a família observou que as peças roubadas estavam anunciadas no programa 1001 Noites. Para confirmar a suspeita, a família comprou oito joias. As peças foram entregues por um funcionário do programa com nota fiscal e certificado emitido pela empresa.

“Não é coincidência. As minhas joias estavam sendo vendidas no mesmo lugar onde eu costumava comprar”, disse a vítima ao Fantástico.

Policiais encontraram mais joias roubadas na sede da empresa em Curitiba, no Paraná. Em 2009, o programa já tinha sido investigado por vender peças de origem ilícita, mas o caso foi arquivado por falta de provas.

Em nota, o programa 1001 Noites afirmou que as "joias vendidas são consignadas e fornecedores previamente selecionados de forma rigorosa e devidamente cadastrados". O caso segue sendo investigado para identificar outros envolvidos.

