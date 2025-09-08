Traficante do PCC mais procurado do Brasil vive em mansões na Bolívia

O Fantástico revelou com exclusividade que Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como “Mijão” e apontado pelo Ministério Público como o principal nome do PCC em liberdade, vive há mais de uma década em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.
Segundo a investigação, ele mantém uma rotina de luxo em condomínios fechados, protegido por segurança reforçada. Documentos obtidos pelo programa mostram que Sérgio já morou em ao menos seis mansões na cidade. Em uma delas, o aluguel chegava a R$ 30 mil por mês e incluía quadra de tênis, de futebol, três piscinas e até um lago.
Para se esconder, o criminoso usa identidade falsa em nome de Sérgio Noronha Filho. Conforme o promotor Lincoln Gakiya, ele foi enviado à Bolívia por Gegê do Mangue, então líder do PCC, para supervisionar o envio de cocaína ao Brasil. “Ele foi crescendo dentro da organização”, afirmou o promotor.
Nascido em Campinas (SP), Sérgio começou a trabalhar cedo em uma metalúrgica e chegou a ser sócio de uma empresa de usinagem. Mas, em 2013, já era alvo da Polícia Federal após alerta do DEA, agência antidrogas dos Estados Unidos. Naquele ano, foi flagrado em Viracopos embarcando para Corumbá (MS), de onde atravessaria a fronteira em busca de fornecedores de cocaína.
Mesmo foragido, circulou livremente pelo Brasil: foi visto em jogos da Ponte Preta, frequentou praias no Guarujá e negociava armas e lavagem de dinheiro em São Paulo. Hoje, em Santa Cruz, aparece em festas e encontros, sempre sorridente em vídeos ao lado de amigos.
Segundo as informações apuradas pelo programa, a cidade boliviana virou refúgio de líderes do PCC. Foi lá que Gegê do Mangue se escondeu antes de ser assassinado no Brasil em 2018. Também passaram por Santa Cruz nomes como Fuminho, preso em Moçambique; André do Rap, ainda foragido; e Tuta, capturado este ano ao tentar renovar um documento falso. A prisão de Tuta expôs ainda uma rede de corrupção local, que incluía até policiais bolivianos.
