Menina de 11 anos morre após ser agredida por colegas em escola

Menina chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

Alícia Valentina, de 11 anos, morreu, no último domingo (07/9), após ser espancada por colegas na Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco, em Pernambuco. A estudante chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil (PCPE), as agressões ocorreram na quinta-feira (4). Alicia foi brutalmente atacada por colegas na escola e bateu com a cabeça no chão ao ser empurrada. A menina foi levada ao hospital por funcionários da unidade de ensino devido a um sangramento no nariz, mas foi liberada logo depois.

Em casa, Alícia voltou a apresentar sangramento, dessa vez pelo ouvido. A família a levou ao hospital, onde foi liberada na mesma noite. Logo depois, ela passou a vomitar sangue e foi novamente levada ao hospital municipal.

Com a gravidade do caso, Alícia foi transferida para o hospital regional da cidade de Salgueiro, a uma hora de Belém do São Francisco. De lá, ela foi levada ao Hospital da Restauração, onde foi confirmada a morte cerebral.

A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento não se sabe o que motivou a agressão e quantas pessoas participaram. Por envolver crianças e adolescentes, não serão divulgados mais detalhes pela PCPE.

No Instagram, a Escola Municipal Tia Zita afirmou que atuou "em tempo hábil, prestou todo o socorro necessário à aluna, conduzindo-a ao hospital e garantindo a devida assistência". O Conselho Tutelar acompanha o caso junto à Secretaria Municipal de Educação.

Por meio das redes sociais, a Secretaria Municipal lamentou a morte da estudante e informou que "neste momento de dor, se solidariza com familiares e amigos e deseja força e conforto para enfrentar essa perda irreparável".