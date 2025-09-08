Prêmio Live 2025 premia Agência Plural em duas categorias

A empresa se saiu vencedora nas categorias de melhor Agência de Live Marketing Centro-Oeste e Ação ou iniciativa de apoio ao 3º setor — com o case Motoboy de Fibra, realizada na forma de serviço para a companhia de telecomunicações Oi - (crédito: Divulgação / Prêmio Live 2025)

A Agência Plural é a vencedora de duas categorias do Prêmio Live 2025. Durante o evento em São Paulo (SP), no último dias 31 de julho, a agência de marketing e comunicação, de origem baiana e com uma das sedes em Brasília, levou dois Megafones de Ouro para casa.

A empresa saiu vencedora nas categorias de melhor Agência de Live Marketing Centro-Oeste e Ação ou iniciativa de apoio ao 3º setor — com o case Motoboy de Fibra, realizada na forma de serviço para a companhia de telecomunicações Oi. A votação foi feita de forma aberta ao mercado.

O grupo também foi ranqueado como uma das três melhores Agências Especializadas Full Service a nível nacional. Criada no estado da Bahia, a Agência Plural faz parte do Grupo Engenho. Presente ainda em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e na própria capital federal, a agência tem 21 anos de história.

"Foi uma grande honra e alegria termos esse reconhecimento do mercado da região como Agência de Live Marketing do Centro-Oeste, pela nossa história ao longo desses mais de 15 anos. Esse prêmio é o reconhecimento geral do nosso trabalho e dedicação", afirmou Fábio Evangelista, sócio da região Centro-Oeste, Norte e Sul.

"O prêmio, mais do que uma massagem em nosso ego, é um termômetro que comprova que continuamos num caminho diferenciado, com entrega real de resultados e com consistente parceria junto dos nossos clientes", destacou o CEO, Márcio Viana.

Sobre o prêmio

O Prêmio Live viveu a sexta edição da própria existência. No Brasil, é a única premiação responsável por reconhecer criadores e produtores de ativações para marcas através de ferramentas de live marketing, promoções, brand experience e eventos voltados à construção de marca e ações de PR com foco em ESG. A premiação dá "destaque a experiências que encantam, engajam e se tornam memoráveis para o público".