Prêmio Live 2025 premia Agência Plural em duas categorias

A Agência Plural é a vencedora de duas categorias do Prêmio Live 2025. Durante o evento em São Paulo (SP), no último dias 31 de julho, a agência de marketing e comunicação, de origem baiana e com uma das sedes em Brasília, levou dois Megafones de Ouro para casa.
- Leia também: Anvisa proíbe a venda de 32 suplementos alimentares
A empresa saiu vencedora nas categorias de melhor Agência de Live Marketing Centro-Oeste e Ação ou iniciativa de apoio ao 3º setor — com o case Motoboy de Fibra, realizada na forma de serviço para a companhia de telecomunicações Oi. A votação foi feita de forma aberta ao mercado.
O grupo também foi ranqueado como uma das três melhores Agências Especializadas Full Service a nível nacional. Criada no estado da Bahia, a Agência Plural faz parte do Grupo Engenho. Presente ainda em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e na própria capital federal, a agência tem 21 anos de história.
"Foi uma grande honra e alegria termos esse reconhecimento do mercado da região como Agência de Live Marketing do Centro-Oeste, pela nossa história ao longo desses mais de 15 anos. Esse prêmio é o reconhecimento geral do nosso trabalho e dedicação", afirmou Fábio Evangelista, sócio da região Centro-Oeste, Norte e Sul.
"O prêmio, mais do que uma massagem em nosso ego, é um termômetro que comprova que continuamos num caminho diferenciado, com entrega real de resultados e com consistente parceria junto dos nossos clientes", destacou o CEO, Márcio Viana.
Sobre o prêmio
O Prêmio Live viveu a sexta edição da própria existência. No Brasil, é a única premiação responsável por reconhecer criadores e produtores de ativações para marcas através de ferramentas de live marketing, promoções, brand experience e eventos voltados à construção de marca e ações de PR com foco em ESG. A premiação dá "destaque a experiências que encantam, engajam e se tornam memoráveis para o público".
Saiba Mais
- Diversão e Arte Edson Beserra apresenta 'O Curso do Rio' nesta terça-feira (9/9) no Gama
- Diversão e Arte Morre a cantora Angela Ro Ro, aos 75 anos
- Diversão e Arte Oscar 2026: confira filmes brasileiros que disputam vaga na premiação
- Diversão e Arte Projeto Quitanda Cultura e Saberes promove oficina de Samba neste sábado
- Diversão e Arte Memórias Brincantes leva circo e oficinas para alunos e professores
- Diversão e Arte Taylor Swift e Travis Kelce celebram noivado com detalhes encantadores